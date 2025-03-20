Европейский дикобраз против российского медведя: что можно противопоставить Путину?

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Трамповский взгляд на Европу и ее значение для Соединенных Штатов больше не окутан надеждой и неопределенностью. Вопрос в том, насколько политика "Америка прежде всего" поднимет метафорический разводной мост через Атлантику. Хотя все хотят, чтобы США оставались неотъемлемой частью НАТО, Европе было бы разумно действовать на опережение уже сейчас.

Не исключено, что мирный план Трампа по Украине будет стоить Украине очень дорого. Россия может пойти на незначительные уступки, чтобы гарантировать прочное урегулирование. Европа, вероятно, будет вынуждена стать фактическим гарантом будущего Украины, поскольку Америка сократит свои военные обязательства и гарантии, полагая, что американских инвестиций в разработку полезных ископаемых Украины будет достаточно для сдерживания России. Решающий вопрос заключается в том, что произойдет, если Россия продолжит свою агрессию.

Каким может быть наиболее эффективный и наименее затратный вариант?

Основываясь на многомерном геополитическом и военном анализе, мы предлагаем модифицированную форму так называемой "обороны дикобраза", подкрепленную объединенным и реорганизованным британско-французским ядерным сдерживающим потенциалом для Европы, как предложил президент Франции Эмманюэль Макрон. Эта стратегия использует значительные преимущества Европы в численности населения, ВВП и обычных вооруженных силах и противостоит значительному превосходству России в ядерном оружии на театре военных действий. Оборона "Дикобраз" может быть развернута в течение 3–5 лет при доступном увеличении расходов на оборону на 0,5–1% ВВП.

Цель этой обороны "Дикобраз" — гарантировать такие разрушения и ущерб любому российскому военному наступлению на запад, чтобы сделать агрессию слишком дорогой даже на стадии размышлений. Война в Украине показала, как "Дикобраз" может работать. И у Европы, несомненно, есть ресурсы и технологии для такой обороны.

Россия исчерпала подавляющий перевес своей наступательной военной мощи в Украине. США потребовалось более десяти лет, чтобы оправиться от послевьетнамской "пустой силы". Москве, вероятно, потребуется 5–7 лет или больше, чтобы восстановить свою армию. У Европы есть время для создания "обороны дикобраза", если она начнет действовать уже сейчас.

Дикобраз — образ для современной системы обороны Европы Фото: Shutterstock

"Дикобраз" будет развернут для прикрытия четырех наиболее вероятных осей продвижения любой российской атаки:

Северный мыс и Кольский полуостров;

Прибалтика, Санкт-Петербург и Калининград;

южный центр, ориентированный на Польшу;

и турецкие проливы, блокирующие Черное море.

Оборона будет опираться на коалицию стран НАТО и ЕС, в которую войдут Норвегия, Швеция и Финляндия на севере, Прибалтика, Дания, Германия и Голландия, Польша и Чехия в южном центре, а также Греция, Турция, Румыния и Болгария на Черном море. Великобритания и Франция могли бы предоставить мобильные резервные силы, находящиеся в глубине.

Технологии хорошо известны и основаны на:

массивных роях воздушных, морских и наземных беспилотников;

системах искусственного интеллекта, командования, компьютеров, связи, наблюдения, целеуказания, принятия решений и управления;

наземных и морских минах;

противовоздушном, наземном и морском оружии противостояния;

электронике, системах глушения и контрглушения;

резервных низкоорбитальных спутниках;

3D-печати и передовом и аддитивном производстве логистики и других сопутствующих системах.

Достаточная дальнобойная огневая мощь для атаки последующих сил/глубокого удара нарушит логистику противника и обезглавит высшее руководство.

Для обеспечения военной эффективности "Дикобраза" потребуются умелые и быстрые инновации, децентрализация командования и управления, серьезная реорганизация и обучение. В краткосрочной перспективе это будет непросто, но вполне достижимо, а оперативные преимущества будут огромными. Очевидная стратегическая слабость "Дикобраза" заключается в том, что война не будет короткой: англо-французские силы ядерного сдерживания покрывают эту непредвиденную ситуацию.

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СССР и Россия были и остаются параноиками в отношении ядерного оружия — конечного средства победы или поражения в их концепции и доктрине войны. Наряду с угрозой применения ядерного оружия существует и желание его применить. Интересно, что решимость премьер-министра Великобритании Маргарет Тэтчер вернуть Фолкленды после вторжения Аргентины в 1982 году сильно повлияла на ядерную паранойю Москвы. Этот страх сохраняется до сих пор.

Если бы Россия двинулась на запад и каким-то образом сумела прорвать оборону, перед лицом экзистенциальной опасности Британия и Франция могли бы нацелить на Москву и Санкт-Петербург десятки видов оружия, а также атакующие силы. Помимо естественного нежелания идти на такой риск, Россия будет понимать, что любое массированное возмездие приведет к тому, что 1550 ядерных боеголовок Америки и Китая будут контролировать будущий стратегический баланс в ущерб России, что еще больше усилит сдерживание.

Независимо от того, заставит ли нынешняя траектория политики Трампа "Америка прежде всего" пересмотреть Европу свою безопасность и оборону, благоразумие требует принятия предварительных мер для начала планирования этого будущего уже сейчас. Европа просто не может ждать. И мы считаем, что оборона "Дикобраз" будет наилучшим образом соответствовать потребностям Европы и альянса в поддержании мира.

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