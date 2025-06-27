Гарантії Дональда: чому Трамп впевнений, що Путін не нападе на НАТО до 2028 року

Дональд Трамп пообіцяв лідерам держав-членів НАТО, що Росія не нападе на них, допоки він залишається у президентському кріслі, повідомляє The Washington Post. На чому ґрунтується така впевненість американського лідера, з’ясовував Фокус.

Про те, що Дональд Трамп під час свого виступу на саміті НАТО за зачиненими дверима пообіцяв лідерам країн-членів Альянсу, що Росія не нападе на них, допоки він залишатиметься біля владного керма, пише The Washington Post (WP). Зокрема, зазначається, що свій спіч в межах основної сесії саміту у середу, 25 червня очільник Білого дому розпочав з позитивних слів про витрати на оборону, а згодом пообіцяв, що "Росія ніколи не нападе на НАТО", доки він буде президентом. Про це WP розповіли троє європейських високопосадовців, обізнаних з ходом закритих обговорень.

Водночас інші лідери хвалили зусилля Трампа щодо збільшення витрат Європи на оборону. Багато хто з них, за словами джерел WP, вдався до відвертих лестощів, які, як вони вже зрозуміли, "є надзвичайно ефективним способом завоювати прихильність Трампа". Окремо видання акцентує на тому, що пан Трамп залишився присутнім на весь час виступів, пильно слухаючи спічі лідерів інших держав. Це, наголошує The Washington Post, далеко не завжди характерно для американських президентів, які зазвичай приїжджають, щоб виголосити промову, а потім йдуть на інші зустрічі, поки виступають їх іноземні колеги.

Нагадаємо, на саміті НАТО у Гаазі 24-25 червня країни Північноатлантичного Альянсу одноголосно визнали Російську Федерацію "довгостроковою загрозою".

Яким чином Путін триматиме країни НАТО "у тонусі"

У тому, що заява Трампа відносно гарантій безпеки для країн НАТО від російської агресії на період його президентства ґрунтується на відчутті його власної винятковості, переконаний політолог, співвласник міжнародної комунікаційної агенції Good Politics Максим Джигун. Зокрема, у розмові з Фокусом експерт констатував: "Трамп переконаний у своєму залізно-беззаперечному геополітичному авторитеті, який, на його думку, визнають та враховують навіть авторитарні світові лідери. До речі, переконання у власній винятковості почало проявлятися у Трампа ще за першого президентства, коли він намагався налагодити відносини з Кім Чен Ином. Що ж стосується Путіна, то він систематично лестить Трампу, даруючи портрети, тощо. Але робить це Путін не з причини великої любові, а з огляду на те, що відповідна тактика дозволяє йому отримувати амністію на війну в Україні".

При цьому політолог не виключає наявність певних таємних домовленостей між Трампом та Путіним: "Очевидно, що коли нам після їх годинних телефонних розмов, як результат подають буквально кілька речень, це не охоплює усіх тем переговорів, які дуже часто супроводжуються речами, котрі залишаються непублічними. Відтак, я припускаю, що словесне запевнення Путіна Трампу щодо ненападу на країни НАТО на час його перебування у Білому домі дійсно могло мати місце. Але ж цілком зрозуміло, що така гарантія не вартує і виїденого яйця, оскільки, по-перше, ціна слова Путіна всім відома, а по-друге – Трамп не вічний не лише у фізичному, а й політичному сенсі. Тому, у даному разі йдеться хіба що про відтягування намірів Росії воювати з країнами НАТО".

Наголосивши на тому, що Росія наразі дещо виснажена війною в Україні, Максим Джигун резюмував: "Величезні фінансові проблеми вже не приховують навіть офіційні особи РФ, зокрема голова Центробанку РФ Набіулліна. З огляду на це, навряд чи ми можемо говорити, що у найближчій перспективі росіяни вдаватимуться до якихось дій щодо країн НАТО. На щастя, РФ ще нічого з Україною не вдалося, куди їм ще далі йти".

Поряд з тим, вважає експерт, задля збереження напруги Москва може систематично вдаватися до різнопланових провокацій. У якості прикладу політолог наводить скандал, пов’язаний з переставлянням РФ буйків у міжнародних водах біля кордонів країн Балтії. Також Максим Джигун не виключає проведення якихось терористичних актів на території країн НАТО. "Подібного роду сценарії є реалістичними і вони лише посилюватимуть напругу в Альянсі і відчуття того, що війна насправді близько", - підсумовує Максим Джигун.

Що насправді заважає Путіну напасти на якусь з країн НАТО

Водночас політолог, виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Олександр Леонов у розмові з Фокусом акцентує: "Формат підготовки та проведення саміту НАТО у Гаазі настільки сподобався Трампу, що він назвав його, цитую, найпродуктивнішим в історії. Тому не виключено, що дійсно, перебуваючи в "обіймах" позитивних емоцій, Трамп пообіцяв лідерам інших держав-членів Альянсу ненапад з боку РФ щонайменше в період його президентського терміну. Я переконаний у тому, що Путін вважав певним вікном можливостей для себе президентство Трампа, в тому числі в сенсі ліквідації НАТО, як глобальної системи колективної безпеки. Якщо б РФ напала б, наприклад на Естонію чи інші країни Балтії і НАТО не прийшло б на допомогу, де-факто Альянс помер би. А Трамп, зауважу, припускав, що 5 стаття може застосовуватися вибірково. Власне це й підігрівало путінські апетити".

Наразі ж, переконаний політолог, ситуація дещо інша: "Слід розуміти, що економічні можливості Росії для проведення ще однієї війни з якоюсь з країн НАТО, скажімо так, залишають бажати кращого. Крім того, думаю, і для Китаю, для якого євроринок є надважливим, це буде вельми ризиковий експеримент".

Для Путіна в контексті ймовірної агресії відносно країн НАТО, наголошує Олександр Леонов, вкрай необхідна блискавична війна і блискавична перемога, а з урахуванням заяви Трампа щодо певних гарантій безпеки для країн НАТО, "про блискавичну перемогу можна забути".

Експерт окремо наголошує, що у 2022 році європейські країни зустріли повномасштабну російсько-українську війну неготовими - запаси військових складів були мінімальними, а зброя, яку вони передавали Києву часто-густо була технічно несправною. Коли ж країни-члени Альянсу вийдуть на оборонні видатки до рівня 5% ВВП, ситуація зміниться. Більше того, вже у наступному році, переконаний Олександр Леонов, допомога держав-членів НАТО Україні буде помітно більшою, аніж у 2025-му.