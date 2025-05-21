Економічний стан країни-агресора стрімко погіршується, а експерти зазначають кризові чинники вже проявились у всіх галузях, окрім ВПК. Чи поглиблюється криза в РФ, Фокусу розповів економіст Віталій Шапран.

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У Росії сьогодні вже повним ходом іде економічна криза, і хоча загальна статистика по економіці ще позитивна, але лише за рахунок витрат на зброю, тоді як майже всі цивільні галузі показують падіння. Про це Фокусу розповів Віталій Шапран, економіст, екс-член Ради НБУ.

«На фоні доволі високої для РФ інфляції можна діагностувати, що там розпочалась повноцінна стагфляція та зросли ризики рецесії. Компанії масово зменшують інвестиційні програми, кожна друга публічна компанія в Росії заявила про скорочення інвестицій на 2025-2026 рр. Просідання цін на нафту URALS заставило російський мінфін переглянути бюджет у бік збільшення дефіциту з запланованого 1,7 трлн рублів до 3,8 трлн рублів. Бюджетну діру активно латають за рахунок прихованої емісії, щомісяця через РЕПО-операції з великими банками ЦБР підгодовує бюджет емісійним рублем на 1,1-1,2 трлн рублів», - зазначив Віталій Шапран.

На його думку, навіть за умов таких заходів Мінфін РФ не зміг приховати зростання номінального дефіциту бюджету. «Гостра криза в вугільний, металургії, риболовецькій галузях та будівництві призвела до кризи в системі місцевих державних фінансів. Уряд Кемеровської області не отримав від федерального центру навіть 14 млрд рублів, і зараз його кредитує державний ВТБ під 23% річних. Майже всі значимі федеральні проекти в регіонах відкладені на 3-5 років, на минулому тижні до них додались газопроводи в Мурманську та на Сахаліні, а також міст через річку Обь», - каже експерт.

Він додав: подальше зниження ціни на нафту URALS до позначки 50 доларів на фоні зростання інтенсивності бойових дій призведе до кризи ліквідності в системі державних фінансів у Росії, яка вже почалась в регіонах, але ще не накрила федеральний центр.

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Нещодавно про кризовий стан економіки РФ також зауважив аналітик Євген Істребін, який зазначив, що надходження коштів на рахунки ескроу відстає від виділеного проектного фінансування на 2,138 трлн.руб. «Ставка із проєктного фінансування без покриття ескроу 26-28%. Бульбашка за китайським сценарієм надується. Не дарма вже Набіуліна потроху "кипішує", що кошти за розстрочку не надходять у сумі 1-1,3 трлн рублів і це загрожує всім - забудовниками, кредиторам та банкам», - написав аналітик.

Нагадаємо, російська економіка має проблеми, але Кремль, найімовірніше, рятуватиметься за коштом цивільних росіян, заявив керівник аналітичного напряму мережі захисту національних інтересів ANTS Ілля Несходовський.

Раніше Фокус писав, що Рада Європейського Союзу ухвалила 17 пакет санкцій проти Російської Федерації. Нові санкції торкнуться 200 кораблів тіньового флоту Росії.