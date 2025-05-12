Проблеми почнуться вже у серпні: аналітик розповів про нерозв'язну кризу у РФ

Російська економіка має проблеми, але Кремль, найімовірніше, рятуватиметься за коштом цивільних росіян. Однак в одній зі сфер у ворога виникла криза, для розв’язання якої інструментів він не має.

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Про це 12 травня у коментарі "Еспресо" заявив керівник аналітичного напряму мережі захисту національних інтересів ANTS Ілля Несходовський.

"Щодо стану російської економіки, то є у РФ бюджетні проблеми, які, скоріш за все, будуть вирішуватися не коштом війни чи їхньої армії, а будуть зрізати фінансування, наприклад, регіонів, зменшувати виплати демпфера (коли держава компенсує збитки для виробників, які відпускають товар за низькими цінами, втрачаючи частину можливого прибутку — ред.), підвищувати ціни. Економіка РФ буде йти тим шляхом, коли за все мають заплатити росіяни", — спрогнозував він.

Однак, зі слів експерта, у банківській сфері РФ є криза, яку "неможливо розв’язати" через відсутність відповідних інструментів. У Росії було видано величезну кількість кредитів військово-промисловому комплексу. Найімовірніше, банки отримуватимуть виплати від цих компаній з затримками.

Окрім того, кредитів набрали й росіяни, особливо — пільгові на купівлю квартир у 2022-2023 роках. Тепер ці люди втрачатимуть роботу й звертатимуться до банків все частіше, щоб розтермінувати виплати або об’явити себе банкрутом. Російський "ВТБ Банк" шукає майже два трильйони рублів (майже 24,5 мільярда доларів за курсом Yahoo Finance), щоб виконати основний норматив — достатність капіталу для банків.

"Певні проблеми є й в інших банків російської банківської системи. Тому, я думаю, що криза розпочнеться класично, так само як відбувалося на початку 1990-х років в Радянському Союзі, — з банківського сектора", — підкреслив Несходовський.

Він пояснив, що для фінансування своїх витрат Росія буде змушена здійснити масову емісію, тобто випустити в обіг нові грошові знаки. Зараз її поступово зменшують, але "невеличкими шматками".

"Однак вже протягом двох місяців при такій ціні на нафту, вони будуть змушені робити це в максимальних об'ємах. Тобто трильйон рублів буде закачуватися в російську економіку, що вплине і на банки, і на інфляцію, і загалом на економічну ситуацію", — спрогнозував аналітик.

За його оцінкою, проблеми у банківській сфері у Кремля почнуться вже у серпні-вересні 2025 року.

Нагадаємо, у Reuters повідомляли, що за результатами переговорів президент Куби Мігель Діас-Канель Бермудес погодився приїхати на парад у Москві до 9 травня, а лідер РФ Володимир Путін пообіцяв йому інвестиції у мільярд доларів до 2030 року.

OSINT-дослідник Кріс О'Вікі проаналізував дані про те, що російські торговці людьми продають рабів військкоматам. Повідомлялося, що життя однієї людини вартує у РФ до 100 тисяч рублів.