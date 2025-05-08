Путін дасть мільярд доларів Кубі за візит президента Діаса-Канеля на парад

Президент Куби Мігель Діас-Канель Бермудес з'явився в Москву на 9 травня і буде присутній на параді. І отримає за це солідну винагороду.

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Про це повідомляє Reuters.

Віцепрем'єр Росії Дмитро Чернишенко заявив після того, як Мігель Діас-Канель завершив переговори з президентом Володимиром Путіним у Кремлі, що РФ готова інвестувати 1 мільярд доларів в економіку Куби до 2030 року.

За словами Чернишенка, гроші в Кубу вкладуть "російські компанії та бізнесмени". Інвестиції відбудуться в рамках плану російсько-кубинського співробітництва, який Москва і Гавана затвердили в листопаді. До нього увійшли 12 проєктів у шести сферах. Серед них — організація таксомоторних перевезень на автомобілях "Москвич", будівництво готелю, відновлення цукрової промисловості Куби, а також енергетика, інформаційні технології та важка промисловість.

Кубі пообіцяли російські інвестиції на мільярд доларів Фото: Pexels

Останні великі інвестиції в Кубу Росія здійснила 2015 року, видавши кредит на 1,2 мільярда євро на будівництво електростанцій "Максімо Гомес" і "Східна Гавана".

Куба мала виплачувати кредит ще 2023 року і повністю виплатити його до 2028 року. Але грошей на "Острові свободи" не знайшлося, тож Володимир Путін дозволив Кубі почати виплату тільки 2028 року.

Президент Куби Мігель Діас-Канель Бермудес Фото: LUONG THAI LINH

А 2014 року РФ пробачила Кубі боргів на 32 мільярди доларів.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про те, які світові лідери приїхали до Москви на 9 травня. Помічник Путіна Юрій Ушаков заявив, що Кремль очікує на параді Перемоги 9 травня близько тридцяти важливих гостей.