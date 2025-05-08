Путин даст миллиард долларов Кубе за визит президента Диаса-Канеля на парад

Президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес явился в Москву на 9 мая и будет присутствовать на параде. И получит за это солидное вознаграждение.

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Об этом сообщает Reuters.

Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко заявил после того, как Мигель Диас-Канель завершил переговоры с президентом Владимиром Путиным в Кремле, что РФ готова инвестировать 1 миллиард долларов в экономику Кубы до 2030 года.

По словам Чернышенко, деньги в Кубу вложат "российские компании и бизнесмены". Инвестиции состоятся в рамках плана российско-кубинского сотрудничества, который Москва и Гавана утвердили в ноябре. В него вошли 12 проектов в шести сферах. Среди них — организация таксомоторных перевозок на автомобилях "Москвич", строительство отеля, восстановление сахарной промышленности Кубы, а также энергетика, информационные технологии и тяжелая промышленность.

Кубе пообещали российские инвестиции на миллиард долларов Фото: Pexels

Последние крупные инвестиции в Кубу Россия осуществила в 2015 году, выдав кредит на 1,2 миллиарда евро на строительство электростанций "Максимо Гомес" и "Восточная Гавана".

Куба должна была выплачивать кредит еще в 2023 году и полностью выплатить его к 2028 году. Но денег на "Острове свободы" не нашлось, так что Владимир Путин позволил Кубе начать выплату только в 2028 году.

Президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес Фото: LUONG THAI LINH

А в 2014 году РФ простила Кубе долгов на 32 миллиарда долларов.

Напомним, ранее Фокус писал о том, какие мировые лидеры приехали в Москву на 9 мая. Помощник Путина Юрий Ушаков заявил, что Кремль ожидает на параде Победы 9 мая около тридцати важных гостей.