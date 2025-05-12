Российская экономика имеет проблемы, но Кремль, скорее всего, будет спасаться за счет гражданских россиян. Однако в одной из сфер у врага возник кризис, для решения которого инструментов у него нет.

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Об этом 12 мая в комментарии "Еспресо" заявил руководитель аналитического направления сети защиты национальных интересов ANTS Илья Несходовский.

"Относительно состояния российской экономики, то есть в РФ бюджетные проблемы, которые, скорее всего, будут решаться не за счет войны или их армии, а будут срезать финансирование, например, регионов, уменьшать выплаты демпфера (когда государство компенсирует убытки для производителей, которые отпускают товар по низким ценам, теряя часть возможной прибыли — ред. Экономика РФ будет идти тем путем, когда за все должны заплатить россияне", — спрогнозировал он.

Однако, по словам эксперта, в банковской сфере РФ есть кризис, который "невозможно решить" из-за отсутствия соответствующих инструментов. В России было выдано огромное количество кредитов военно-промышленному комплексу. Скорее всего, банки будут получать выплаты от этих компаний с задержками.

Кроме того, кредитов набрали и россияне, особенно — льготные на покупку квартир в 2022-2023 годах. Теперь эти люди будут терять работу и обращаться в банки все чаще, чтобы рассрочить выплаты или объявить себя банкротом. Российский "ВТБ Банк" ищет почти два триллиона рублей (почти 24,5 миллиарда долларов по курсу Yahoo Finance), чтобы выполнить основной норматив — достаточность капитала для банков.

"Определенные проблемы есть и у других банков российской банковской системы. Поэтому, я думаю, что кризис начнется классически, так же как происходило в начале 1990-х годов в Советском Союзе, — с банковского сектора", — подчеркнул Несходовский.

Он пояснил, что для финансирования своих расходов Россия будет вынуждена осуществить массовую эмиссию, то есть выпустить в обращение новые денежные знаки. Сейчас ее постепенно уменьшают, но "небольшими кусками".

"Однако уже в течение двух месяцев при такой цене на нефть, они будут вынуждены делать это в максимальных объемах. То есть триллион рублей будет закачиваться в российскую экономику, что повлияет и на банки, и на инфляцию, и в целом на экономическую ситуацию", — спрогнозировал аналитик.

По его оценке, проблемы в банковской сфере у Кремля начнутся уже в августе-сентябре 2025 года.

Напомним, в Reuters сообщали, что по результатам переговоров президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес согласился приехать на парад в Москве к 9 мая, а лидер РФ Владимир Путин пообещал ему инвестиции в миллиард долларов до 2030 года.

OSINT-исследователь Крис О'Вики проанализировал данные о том, что российские торговцы людьми продают рабов военкоматам. Сообщалось, что жизнь одного человека стоит в РФ до 100 тысяч рублей.