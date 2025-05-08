Рабы для армии России: сколько стоит рекрут и кто попадает в неволю

OSINT-исследователь Крис О'Вики проанализировал публикации о том, как российские торговцы людьми продают рабов в военные комиссариаты — для участия в войне против Украины.

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Исследование Крис опубликовал на своей странице в Х.

Исследователь изучил российские издания и отчеты организаций, которые пытаются вызволять современных рабов.

Российские солдаты Фото: Минобороны РФ

Согласно отчетам борцов с рабством, рекрутов продают российской армии по цене до 100 000 рублей (около 1 240 долларов США) за человека.

По словам Криса О'Вики, Россия имеет наихудшую ситуацию с современным рабством среди всех стран Европы: по оценкам, в рабстве живут 1,9 миллиона человек. Это отражает сочетание крайней коррупции, слабого соблюдения антирабовладельческих законов и сотрудничества правительства с работорговцами.

Согласно Глобальному индексу рабства, Россия занимает восьмое место в мире по уровню рабства — 13 рабов на 1000 человек. Больше рабов только в Северной Корее. Жертвами обычно становятся рабочие-мигранты из Центральной и Восточной Азии, но также есть этнические русские, которых обычно похищают.

Отмечается, что власти нескольких российских регионов предлагают премии в размере от 35 000 до 100 000 рублей любому, кто приведет "добровольца" в военкомат.

По словам дагестанского активиста по борьбе с рабством Захира Исмаилова из организации "Альтернатива", обычная цена на рабов варьируется.

"На юге России "если вы худой, цена составляет 15 000 рублей (186 долларов США). Если у вас есть специальность — механик, тракторист, водитель — это около 20-30 тысяч (248-372 доллара США)", - отмечает он.

По его словам, "новобранцы-рабы" зачастую становятся жертвами мошенничества, и это притом, что подавляющее большинство принудительных вербовок, которые заканчивались подписанием контракта с армией РФ, проходят мимо правозащитников.

Российский военкомат Фото: РИА Новости

"Где-то людей просто похищают, привозят в состоянии невменяемости, подписывают контракты, в которых чужие платежные карты указываются как карты самого добровольца". В итоге он идет на войну, ему повезет, если он останется жив в первые месяцы. Деньги за свою службу получает мошенник. Как вы думаете, почему так много солдат жалуются на невыплату довольствия? Получают деньги совсем другие люди", - по словам Исмаилова, большинство таких рекрутов погибает в первую неделю на поле боя.

Иногда перед отправкой на фронт мошенники успевают переписать на себя все имущество "добровольцев".

Крис привел два примера, когда двум мужчинам удалось сбежать из рабства, когда их собирались продать в российскую армию. Но у них была семья, которая помогла им.

Напомним, ранее Фокус писал о том, как на войну с Украиной в России заманивают иностранцев. Так, в рядах российской армии оказались граждане Индии.