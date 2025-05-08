Раби для армії Росії: скільки коштує рекрут і хто потрапляє в неволю

OSINT-дослідник Кріс О'Вікі проаналізував публікації про те, як російські торговці людьми продають рабів у військові комісаріати — для участі у війні проти України.

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Дослідження Кріс опублікував на своїй сторінці в Х.

Дослідник вивчив російські видання та звіти організацій, які намагаються визволяти сучасних рабів.

Російські солдати Фото: Мiноборони РФ

Згідно зі звітами борців із рабством, рекрутів продають російській армії за ціною до 100 000 рублів (близько 1 240 доларів США) за людину.

За словами Кріса О'Вікі, Росія має найгіршу ситуацію з сучасним рабством серед усіх країн Європи: за оцінками, у рабстві живуть 1,9 мільйона людей. Це відображає поєднання крайньої корупції, слабкого дотримання антирабовласницьких законів і співпраці уряду з работорговцями.

Згідно з Глобальним індексом рабства, Росія посідає восьме місце у світі за рівнем рабства — 13 рабів на 1000 осіб. Більше рабів тільки в Північній Кореї. Жертвами зазвичай стають робітники-мігранти з Центральної та Східної Азії, але також є етнічні росіяни, яких зазвичай викрадають.

Зазначається, що влада кількох російських регіонів пропонує премії в розмірі від 35 000 до 100 000 рублів будь-кому, хто приведе "добровольця" до військкомату.

За словами дагестанського активіста з боротьби з рабством Захіра Ісмаїлова з організації "Альтернатива", звичайна ціна на рабів варіюється.

"На півдні Росії "якщо ви худий, ціна становить 15 000 рублів (186 доларів США). Якщо у вас є спеціальність — механік, тракторист, водій — це близько 20-30 тисяч (248-372 долари США)", — зазначає він.

За його словами, "новобранці-раби" часто стають жертвами шахрайства, і це при тому, що переважна більшість примусових вербувань, які закінчувалися підписанням контракту з армією РФ, проходять повз правозахисників.

Російський військкомат Фото: РІА Новини

"Десь людей просто викрадають, привозять у стані неосудності, підписують контракти, в яких чужі платіжні картки вказуються як картки самого добровольця". У підсумку він іде на війну, йому пощастить, якщо він залишиться живим у перші місяці. Гроші за свою службу отримує шахрай. Як ви думаєте, чому так багато солдатів скаржаться на невиплату забезпечення? Отримують гроші зовсім інші люди", — за словами Ісмаїлова, більшість таких рекрутів гине в перший тиждень на полі бою.

Іноді перед відправкою на фронт шахраї встигають переписати на себе все майно "добровольців".

Кріс навів два приклади, коли двом чоловікам вдалося втекти з рабства, коли їх збиралися продати в російську армію. Але в них була сім'я, яка допомогла їм.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про те, як на війну з Україною в Росії заманюють іноземців. Так, у лавах російської армії опинилися громадяни Індії.