Граждане Индии становятся жертвами принудительной службы в армии РФ и гибнут на войне в Украине, — WP

Около 100 индийцев заманили в Россию предложениями работы или получения образования, но в конце концов их принудительно мобилизовали в армию. В этом месяце стало известно об уже 10-м гражданине Индии, который погиб на войне.

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Гибель 32-летнего индийского электрика Бинила Бабу, завербованного в российскую армию, снова привлекла внимание к привлечению Москвой иностранцев к боевым действиям на войне в Украине. Этот вопрос вызывает напряжение в отношениях между Индией и Россией, несмотря на их экономический и военный союз. Об этом пишет The Washington Post.

По данным правительства Индии, почти 100 граждан страны стали жертвами мошеннических схем, которые обещали им работу или образование в России. Вместо этого они оказались на войне.

Бабу, 32-летний житель южного штата Керала, стал по меньшей мере десятым индийцем, который погиб на войне в Украине. В ответ на это Министерство иностранных дел Индии призвало Россию освободить других индийцев, которые все еще находятся в рядах ее армии.

Российская сторона отрицает свою причастность к принудительной мобилизации индийских граждан.

"Правительство России никогда не участвовало ни в каких публичных или непонятных кампаниях, а тем более в мошеннических схемах по вербовке граждан Индии на военную службу в России", — говорится в заявлении посольства России в Нью-Дели от 10 августа.

Однако индийские чиновники сообщают, что граждан их страны заставляют подписывать документы, которые они не понимают, забирают их паспорта и направляют на фронт с минимальной подготовкой.

Родственники пострадавших обвиняют международные сети агентов и социальных медиаинфлюенсеров, которые обещают высокие зарплаты за низкоквалифицированную работу в России. Некоторые индийские студенты также попали в эту ловушку, поступив в сомнительные частные университеты в РФ.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди во время встречи с Владимиром Путиным в июле требовал освобождения индийцев, которые стали жертвами обмана. Однако по последним данным, 19 граждан Индии до сих пор остаются в составе российских Вооруженных сил.

Напомним, ранее пленный под Бахмутом гражданин Непала Гимире Кришна Бахадур о том, как российское военное командование относится к иностранцам.