"Обращались как с животными": иностранец рассказал о службе в армии России (видео)

По словам наемника ВС РФ из Непала, он хотел вернуться домой, но после подписания контракта это очень трудно сделать. Воевать в Украину на стороне РФ он приехал, чтобы погасить собственные долги.

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Военное командование российской оккупационной армии относились к иностранцам, которые подписали контракт Министерством обороны РФ, как к животным. Об этом заявил пленный под Бахмутом гражданин Непала Гимире Кришна Бахадур, видео с которым обнародовал журналист Юрий Бутусов.

"Отношение к нам очень плохое. К нам относились как к животным. Лучше остаться со своей семьей и своими детьми", — сказал Бахадур.

Он уточнил, что вместе с ним служили многие индусы, которые находились в таких же тяжелых условиях и испытывали соответствующее отношение от российского командования.

"Когда я приехал на службу в Россию, то понял, что здесь очень опасно", — отметил иностранец.

По его словам, он пытался вернуться в Непал, но после подписания контракта с Министерством обороны России это очень трудно сделать.

"Непал не принимает никаких мер, чтобы вернуть нас домой. Здесь очень опасно и можно потерять жизнь", — подчеркнул Бахадур.

Он также объяснил, что решил воевать на стороне вражеской армии из-за того, что имел долги, которые хотел погасить.

Напомним, 1 октября Фокус писал, сколько денег уходит на содержание военнопленных солдат ВС РФ.

В этот же день российские оккупанты в районе Николаевки — Сухого Яра расстреляли 16 украинских военнопленных.