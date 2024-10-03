"Поводилися як з тваринами": іноземець розповів про службу в армії Росії (відео)

За словами найманця ЗС РФ з Непалу, він хотів повернутись додому, але після підписання контракту це дуже важко зробити. Воювати в Україну на боці РФ він приїхав, щоб погасити власні борги.

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Військове командування російської окупаційної армії ставились до іноземців, які підписали контракт Міністерством оборони РФ, як до тварин. Про це заявив полонений під Бахмутом громадянин Непалу Гіміре Крішна Бахадур, відео з яким оприлюднив журналіст Юрій Бутусов.

"Ставлення до нас дуже погане. До нас ставилися як до тварин. Краще залишитись зі своєю родиною та своїми дітьми", — сказав Бахадур.

Він уточнив, що разом з ним служили багато індусів, які перебували у таких же важких умовах та зазнавали відповідного ставлення від російського командування.

"Коли я приїхав на службу до Росії, то зрозумів, що тут дуже небезпечно", — зазначив іноземець.

За його словами, він намагався повернутись до Непалу, але після підписання контракту з Міністерством оборони Росії це дуже важко зробити.

"Непал не вживає жодних заходів, щоб повернути нас додому. Тут дуже небезпечно і можна втратити життя", — наголосив Бахадур.

Він також пояснив, що вирішив воювати на боці ворожої армії через те, що мав борги, які хотів погасити.

Нагадаємо, 1 жовтня Фокус писав, скільки грошей іде на утримання військовополонених солдатів ЗС РФ.

У цей же день російські окупанти у районі Миколаївки – Сухого Яру розстріляли 16 українських військовополонених.