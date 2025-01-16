Громадяни Індії стають жертвами примусової служби в армії РФ і гинуть на війні в Україні, — WP

Близько 100 індійців заманили до Росії пропозиціями роботи або отримання освіти, але зрештою їх примусово мобілізували до армії. Цього місяця стало про уже 10-го громадянина Індії, який загинув на війні.

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Загибель 32-річного індійського електрика Бініла Бабу, завербованого в російську армію, знову привернула увагу до залучення Москвою іноземців до бойових дії на війні в Україні. Це питання викликає напругу у відносинах між Індією та Росією, попри їхній економічний і військовий союз. Про це пише The Washington Post.

За даними уряду Індії, майже 100 громадян країни стали жертвами шахрайських схем, які обіцяли їм роботу або освіту в Росії. Натомість вони опинилися на війні.

Бабу, 32-річний мешканець південного штату Керала, став щонайменше десятим індійцем, який загинув на війні в Україні. У відповідь на це Міністерство закордонних справ Індії закликало Росію звільнити інших індійців, які все ще перебувають у лавах її армії.

Російська сторона заперечує свою причетність до примусової мобілізації індійських громадян.

"Уряд Росії ніколи не брав участі в жодних публічних або незрозумілих кампаніях, а тим більше в шахрайських схемах з вербування громадян Індії на військову службу в Росії", — йдеться в заяві посольства Росії в Нью-Делі від 10 серпня.

Проте індійські чиновники повідомляють, що громадян їхньої країни змушують підписувати документи, які вони не розуміють, забирають їхні паспорти та направляють на фронт з мінімальною підготовкою.

Родичі постраждалих звинувачують міжнародні мережі агентів і соціальних медіаінфлюенсерів, які обіцяють високі зарплати за низькокваліфіковану роботу в Росії. Деякі індійські студенти також потрапили до цієї пастки, вступивши до сумнівних приватних університетів у РФ.

Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді під час зустрічі з Володимиром Путіним у липні вимагав звільнення індійців, які стали жертвами обману. Проте за останніми даними, 19 громадян Індії досі залишаються у складі російських Збройних сил.

Нагадаємо, раніше полонений під Бахмутом громадянин Непалу Гіміре Крішна Бахадур про те, як російське військове командування ставиться до іноземців.