Проти двохсот кораблів морського флоту: Європейський Союз ухвалив 17-й пакет санкцій проти Росії

Рада Європейського Союзу ухвалила 17 пакет санкцій проти Російської Федерації. Зокрема, йдеться про санкції щодо флоту Росії.

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Про це повідомила висока представниця Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас.

За її словами, нові санкції торкнуться 200 кораблів тіньового флоту Росії. Окрім цього, нові обмеження проти Російської Федерації спрямовані на "вирішення гібридних загроз та захист прав людини".

"Проти Росії готуються додаткові санкції. Чим довше Росія веде війну, тим жорсткішою буде наша відповідь", — наголосила вона.

Європа висловила Путіну ультиматум

Європейські лідери висловили ультиматум Кремлю, закликавши до негайного припинення вогню. Представник уряду Федеративної Республіки Німеччина Штефан Корнеліус застеріг Росію, аби вона припинила вогонь до кінця 12 травня, інакше німецький уряд ініціює підготування нових санкцій. Припинення вогню Росія таки не впровадила.

Також ультиматум Росії висунув президент Франції Емманюель Макрон, пригрозивши більшими санкціями.

Нагадаємо, президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що не посилюватиме санкції проти Росії, оскільки, на його думку, є шанс на прогрес в мирних перемовинах.

Фокус також писав про те, що лідери ЄС побоюються, що Трамп укладе угоду з Путіним всупереч інтересам України. 19 травня Дональд Трамп та Володимир Путін провели двогодинну телефонну розмову.