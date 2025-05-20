Против двести кораблей морского флота: Европейский Союз принял 17-й пакет санкций против России

Совет Европейского Союза принял 17 пакет санкций против Российской Федерации. В частности, речь идет о санкциях в отношении флота России.

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Об этом сообщила высокая представительница Европейского Союза по вопросам иностранных дел и политики безопасности Кая Каллас.

По ее словам, новые санкции коснутся 200 кораблей теневого флота России. Кроме этого, новые ограничения против Российской Федерации направлены на "решение гибридных угроз и защиту прав человека".

"Против России готовятся дополнительные санкции. Чем дольше Россия ведет войну, тем жестче будет наш ответ", — подчеркнула она.

Европа высказала Путину ультиматум

Европейские лидеры выразили ультиматум Кремлю, призвав к немедленному прекращению огня. Представитель правительства Федеративной Республики Германия Штефан Корнелиус предостерег Россию, чтобы она прекратила огонь до конца 12 мая, иначе немецкое правительство инициирует подготовку новых санкций. Прекращение огня Россия таки не внедрила.

Также ультиматум России выдвинул президент Франции Эмманюэль Макрон, пригрозив большими санкциями.

Напомним, президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что не будет усиливать санкции против России, поскольку, по его мнению, есть шанс на прогресс в мирных переговорах.

Фокус также писал о том, что лидеры ЕС опасаются, что Трамп заключит сделку с Путиным вопреки интересам Украины. 19 мая Дональд Трамп и Владимир Путин провели двухчасовой телефонный разговор.