Экономическое состояние страны-агрессора стремительно ухудшается, а эксперты отмечают кризисные факторы уже проявились во всех отраслях, кроме ВПК. Углубляется ли кризис в РФ, Фокусу рассказал экономист Виталий Шапран.

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В России сегодня уже полным ходом идет экономический кризис, и хотя общая статистика по экономике еще положительная, но лишь за счет расходов на оружие, тогда как почти все гражданские отрасли показывают падение. Об этом Фокусу рассказал Виталий Шапран, экономист, экс-член Совета НБУ.

"На фоне довольно высокой для РФ инфляции можно диагностировать, что там началась полноценная стагфляция и выросли риски рецессии. Компании массово уменьшают инвестиционные программы, каждая вторая публичная компания в России заявила о сокращении инвестиций на 2025-2026 гг. Проседание цен на нефть URALS заставило российский минфин пересмотреть бюджет в сторону увеличения дефицита с запланированного 1,7 трлн рублей до 3,8 трлн рублей. Бюджетную дыру активно латают за счет скрытой эмиссии, ежемесячно через РЕПО-операции с крупными банками ЦБР подкармливает бюджет эмиссионным рублем на 1,1-1,2 трлн рублей", — отметил Виталий Шапран.

По его мнению, даже в условиях таких мер Минфин РФ не смог скрыть рост номинального дефицита бюджета. "Острый кризис в угольной, металлургии, рыболовецкой отраслях и строительстве привел к кризису в системе местных государственных финансов. Правительство Кемеровской области не получило от федерального центра даже 14 млрд рублей, и сейчас его кредитует государственный ВТБ под 23% годовых. Почти все значимые федеральные проекты в регионах отложены на 3-5 лет, на прошлой неделе к ним добавились газопроводы в Мурманске и на Сахалине, а также мост через реку Обь", — говорит эксперт.

Он добавил: дальнейшее снижение цены на нефть URALS до отметки 50 долларов на фоне роста интенсивности боевых действий приведет к кризису ликвидности в системе государственных финансов в России, который уже начался в регионах, но еще не накрыл федеральный центр.

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Недавно о кризисном состоянии экономики РФ также сообщил аналитик Евгений Истребин, который отметил, что поступление средств на счета эскроу отстает от выделенного проектного финансирования на 2,138 трлн.руб. "Ставка по проектному финансированию без покрытия эскроу 26-28%. Пузырь по китайскому сценарию надуется. Не зря уже Набиулина понемногу "кипит", что средства за рассрочку не поступают в сумме 1-1,3 трлн рублей и это грозит всем — застройщиками, кредиторам и банкам", — написал аналитик.

Напомним, российская экономика имеет проблемы, но Кремль, скорее всего, будет спасаться за счет гражданских россиян, заявил руководитель аналитического направления сети защиты национальных интересов ANTS Илья Несходовский.

Ранее Фокус писал, что Совет Европейского Союза принял 17 пакет санкций против Российской Федерации. Новые санкции коснутся 200 кораблей теневого флота России.