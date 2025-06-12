Кого запугивает Путин ядерной триадой: что скрывают заявления диктатора о наращивании войск РФ

Путин заявил, что у него самая современная ядерная триада в мире и поставил задачу в кратчайшие сроки нарастить боевые возможности Сухопутных войск РФ. Что означают свежие месседжи главы Кремля для развития российско-украинской войны, выяснял Фокус.

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Накануне Дня России, который отмечается 12 июня, Путин провел совещание по вопросам государственной программы вооружения, во время которого подчеркнуто-показательно похвастался ядерным потенциалом Москвы. В частности, он заявил, что доля современных образцов вооружений в ядерной триаде РФ якобы составляет 95% и что это самый высокий показатель в мире.

Какие ключевые задачи поставил Путин по вооружению РФ

Именно ядерной триаде, как "неизменному гаранту суверенитета России", глава Кремля поручил уделять "особое внимание". "Сегодня наша задача — сформировать новую долгосрочную программу по всему комплексу систем и образцов вооружения, в том числе и, прежде всего перспективных, максимально использовать для этого опыт специальной военной операции (войны против Украины — Фокус), различных региональных конфликтов, и, конечно, важно учесть глобальные тенденции в развитии военных технологий", — подчеркнул Путин, которого цитируют росСМИ.

Путин заявил, что у него самая современная ядерная триада в мире Фото: Getty Images

Отметим, что срок выполнения новой госпрограммы РФ по вооружениям намечен на период с 2027 по 2036 год. В то же время в 2024 году в ядерную доктрину России были внесены уточнения. В частности, снизился порог использования: теперь "ядерная мера" возможна не только в случае угрозы существования России (и союзной Беларуси), но и в условиях "критического нарушения" суверенитета и территориальной целостности РФ.

На спецсовещании 11 июня Путин также поставил задачу нарастить боевые возможности Сухопутных войск РФ. "Доминантной силой при ведении современных военных действий любого масштаба и интенсивности остаются сухопутные войска. Поэтому важно в кратчайшие сроки нарастить их боевые возможности", — отметил он, добавив, что Сухопутные войска должны иметь задел для развития и "получать перспективные образцы и системы вооружения, имеющие самые высокие тактико-технические характеристики и модернизационный ресурс".

Кого запугивает Кремль, используя ядерную риторику

Свежие заявления Путина относительно ядерной триады и необходимости скорейшего наращивания Сухопутных войск — это, прежде всего давление на партнеров Украины, считает ведущий эксперт Национального института стратегических исследований Иван Ус.

"Путин, демонстрируя силу России, посылает сигнал европейцам, что мол, после того, как он расправится с Украиной, непременно придет с войной и к ним. Расчет делается на то, чтобы союзники Киева уменьшили объемы поставок Украине вооружения, иначе будут иметь, во-первых, проблемы с "современным ядерным оружием" РФ, а во-вторых — с "неисчерпаемым" человеческим ресурсом России. То есть, риторика относительно ядерки и большого количества людей является основой идеологии России и это, кстати, идет в фарватере трамповских заявлений о могучей и сильной России, с которой нужно договариваться, иначе будет Третья мировая война", — отмечает аналитик в разговоре с Фокусом.

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Наряду с тем, в вопросе ядерной триады, констатирует эксперт, далеко не все так однозначно, как пытается публично подать Путин: "Знаете, есть хорошая шутка о том, что мы живем в эпоху постправды, суть которой заключается в том, что неважно, что происходит, главное, как об этом говорят. Таким образом Путин заявляет о "лучшей в мире" ядерной триаде РФ, вскоре после операции СБУ "Паутина", которая существенно повредила одну из составляющих этой триады — самолеты, способные нести ядерное вооружение. Это уже наглядная демонстрация того, что не такая уж и современная и российская триада. Относительно людей, кстати, есть также много сомнений. Если бы все было бы очень хорошо в этом направлении, то, вероятно, никто бы не привлекал Северную Корею. А поскольку РФ привлекла военную силу КНДР к российско-украинской войне, это свидетельствует о ее реальных проблемах с людьми" .

Напомнив о том, что Россия попыталась в сентябре 2022-го провести "частичную мобилизацию", Иван Ус констатировал: "Еще тогда Путин увидел, что мобилизационная история очень непопулярна, но, тем не менее, сейчас в России эта идея все еще живет. Впрочем, здесь не стоит забывать об экономике. Риторически, да, РФ может говорить, что пойдет на эти шаги, а вот позволит ли российская экономика это сделать — у меня есть большие сомнения".

В целом в теории, заключает Иван Ус, путинские заявления о кратном наращивании Сухопутных войск выглядят "довольно страшно", но их практическая реализация представляется призрачной.

Действительно ли Путин планирует вторжение в страны НАТО

Исполнительный директор Центра прикладных политических исследований "Пента" Александр Леонов убежден, что свежие заявления Путина о ядерном вооружении и наращивании Сухопутных войск в первую очередь направлены на российскую целевую аудиторию, поскольку "никто в мире не поверит в "самую современную триаду".

"Пораженные во время операции "Паутина" российские самолеты — это самолеты еще советского производства и по всем данным сделать новые самолеты Россия неспособна, поскольку утрачены технологические возможности, специалисты и тому подобное. РФ может только ремонтировать эти самолеты через так называемый каннибализм, то есть путем разборки других. Поэтому на самом деле российская ядерная триада в значительной степени застряла еще во времена СССР.

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Что же касается российских "Цирконов" или "Кинжалов", то декларируемую тем же Путиным невозможность их перехвата и сбивания Украина опровергла, причем опровергла с помощью американских зенитно-ракетных комплексов примерно конца 70-х годов производства. Собственно поэтому "ядерные" сигналы Путина направлены на внутреннего потребителя, потому что снаружи все понимают реальное состояние российских ядерных сил", — подчеркивает эксперт в разговоре с Фокусом.

В то же время, отмечает политолог, заявления Путина являются свидетельством того, что Россия рассматривает возможность применения ядерного оружия. Соответствующими сигналами Кремль, считает Александр Леонов, пытается запугать союзников Украины возможностью эскалации. При этом, ссылки российского лидера на Сухопутные силы, по мнению эксперта, является своеобразным "приветом" Европе, где также на уровне НАТО публично уже признают вероятность российского вторжения.

Остатки ракеты Х-47М2 "Кинжал", которую Россия использовала для атаки на Киев Фото: Getty Images

В Москве, отмечает эксперт, вряд ли рассматривают захват всей Европы, но сценарий, когда благодаря вторжению, например в страны Балтии, РФ попытается доказать недейственность 5-й статьи Альянса, выглядит вполне реалистичным. России, акцентирует аналитик, крайне важно воплотить этот сценарий в жизнь, что позволит ей, фактически переписав глобальную систему безопасности, формировать распределение мира на зоны влияния.

С тем, чтобы Европа отказалась от санкционной политики в отношении РФ и "капитулировала", констатирует Александр Леонов, Путину на нее нужно надавить, а надавить он может исключительно военным путем. В целом, убежден эксперт, в Европе недаром волнуются по поводу того, что Россия может применить силу в отношении отдельных стран-членов НАТО. При этом аппетиты Москвы, по мнению политолога, подпитывает "антиевропейская линия Трампа", которую в Кремле рассматривают в качестве довольно перспективного окна возможностей.