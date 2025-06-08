Операция "Паутина": на четвертый год войны в РФ начали строить укрытия для самолетов (фото)

После серии атак украинских дронов по аэродромам российской авиации, Россия начала активное строительство укрытий для самолетов на военных базах. Защитные сооружения возводятся на аэродромах в Кировском, Севастополе, Гвардейском и Саках — на территории временно оккупированного Крыма.

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На это обратил внимание OSINT-исследователь Def Mon, опубликовавший 7 мая свежие спутниковые снимки со следами строительных работ.

Работы ведутся и на военных базах внутри России: в Ейске, Крымске, Приморско-Ахтарске, на авиабазе Ханская в Адыгее, а также в Миллерово, Ахтубинске, Борисоглебске, Курске, Липецке и на авиабазе стратегической авиации в Энгельсе.

Хотя официально причины активизации строительства не озвучивались, эксперты связывают её с последствиями украинской операции СБУ «Паутина», в ходе которой, по данным украинских источников, был нанесён ущерб десяткам российских летательных аппаратов, включая стратегические бомбардировщики.

Строительство укрытий с опозданием в четыре года

Как оказалось, решение о строительстве укрытий для авиационной техники было принято еще в 2021 году — министром обороны РФ Сергеем Шойгу. В рамках программы развития аэродромной сети предусматривалось возведение более 300 укрытий, в том числе для истребителей пятого поколения, синхронно с их поставками в войска.

Кроме того в мае 2025 года Минобороны РФ опубликовало видеоматериалы, где главе ведомства Андрею Белоусову демонстрируются блочно-модульные конструкции укрытий различного назначения. Среди прочего — макет укрытия для транспортной и дальней авиации, включая ракетоносцы Ту-160. Пока что это лишь легкие тенто-мобильные укрытия (ТМУ), обеспечивающие защиту от осадков и визуального наблюдения со спутников.

Макет укрытия для российских бомбардировщиков Фото: Скрин видео

Укрытия для “стратегов”: комментарии экспертов

На фоне успешной операции “Паутина” среди российских блогеров и экспертов разразилась дискуссия о причинах того, почему стратегические бомбардировщики и самолеты дальней авиации оказались незащищенными. Так российский военный эксперт Олег Шаландин утверждает, что строительство укрытий для стратегической авиации лишено практического смысла, так как техника не находится на постоянном месте.

«Никто не делает укрытия для самолетов ядерной триады. Эти машины постоянно в воздухе или в готовности к вылету, поэтому тратить время на загонку в ангары и вывод обратно — это потеря времени”, — считает он.

Тем не менее, исторический и зарубежный опыт этот аргумент опровергает. Китай с 1960-х годов занимается строительством защищённой инфраструктуры для своих тяжёлых бомбардировщиков H-6. Многие китайские авиабазы оборудованы подземными ангарными комплексами с выездом прямо на ВПП, причём часть таких объектов действует и модернизируется до сих пор.

Укрытия для авиации НОАК в Китае Фото: Скрин видео

В США, несмотря на развитую инфраструктуру, ангаров для всех самолётов стратегической авиации действительно нет. Однако и ситуация США отличается — страна не подвергалась атакам с воздуха десятилетиями, в отличие от России, которая уже более трёх лет ведёт полномасштабную войну.

Также высказывались мнения относительно Договора по стратегическому наступательному вооружению (СНВ-III), в рамках которого стратегические бомбардировщики не должны укрываться в ангарах для постоянного мониторинга со стороны участников Договора. Однако ограничения на создание укрытий для стратегической авиации в СНВ-III отсутствуют — они могут использоваться при условии уведомления другой стороны и возможности проведения инспекций.

Напомним, по информации агентства Reuters, во время операции "Паутина" повреждено до 20 самолетов РФ, примерно 10 из которых уничтожено. При этом России придется потратить много лет на восстановление стратегических бомбардировщиков.