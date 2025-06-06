США подсчитали потери РФ после операции "Паутина": сколько лет уйдет на замену потерянных самолетов, — Reuters

По словам западных экспертов по военной авиации, России придется потратить много лет на восстановление стратегических бомбардировщиков, которые были выведены из строя в результате ударов беспилотников СБУ. Эти потери существенно усложняют и без того задержанную программу модернизации российской стратавиации.

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Об этом пишет Reuters.

Отмечается, что по данным США во время операции "Паутина" повреждено до 20 самолетов РФ, примерно 10 из которых уничтожено.

Россия не признает потери, но военные блогеры сообщают о примерно десяти поврежденных или уничтоженных бомбардировщиках из-за халатности командования.

Сообщается, что пострадали бомбардировщики Ту-95МС и Ту-22М3, которые являются основными носителями крылатых ракет. Производство этих самолетов прекращено, и заменить их сложно. В то же время санкции против России затрудняют доступ к необходимым деталям.

Также указано, Россия работает над обновлением своего парка бомбардировщиков — модернизирует Ту-160М и разрабатывает новый самолет ПАК ДА. Однако эти проекты задерживаются, и эксперты считают, что ПАК ДА не начнут производить раньше 2027 года. Финансовые трудности и проблемы с технологиями из-за санкций затрудняют быстрое внедрение этих программ.

По словам эксперта по авиации Джастина Бронка, хотя удары по российским бомбардировщикам не повлияют серьезно на ее ядерные силы, которые в основном базируются на земле и под водой, потери Ту-95МС и Ту-22М3 скажутся на способности наносить массированные удары по Украине. По его оценкам, Россия потеряла более 10% авиафлота, что создает давление на и без того перегруженную стратегическую авиацию.

Напомним, украинские дроны атаковали 4 российские военные аэродромы 1 июня. Вскоре в СБУ сообщили о результатах операции "Паутина". В спецслужбе заявляли, что поразили 41 "птичку" стратегической авиации РФ на сумму около $7 млрд.

Позже СБУ показала эксклюзивные видеокадры атаки на десятки стратегических российских самолетов.