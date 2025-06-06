США підрахували втрати РФ після операції "Павутина": скільки років піде на заміну втрачених літаків, — Reuters

За словами західних експертів з військової авіації, Росії доведеться витратити багато років на відновлення стратегічних бомбардувальників, які були виведені з ладу в результаті ударів безпілотників СБУ. Ці втрати суттєво ускладнюють і без того затриману програму модернізації російської стратавіації.

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Про це пише Reuters.

Зазначається, що за даними США під час операції "Павутина" пошкоджено до 20 літаків РФ, приблизно 10 з яких знищено.

Росія не визнає втрати, але військові блогери повідомляють про приблизно десять пошкоджених або знищених бомбардувальників через недбалість командування.

Повідомляється, що постраждали бомбардувальники Ту-95МС і Ту-22М3, які є основними носіями крилатих ракет. Виробництво цих літаків припинено, і замінити їх складно. Водночас санкції проти Росії ускладнюють доступ до необхідних деталей.

Також зазначено, Росія працює над оновленням свого парку бомбардувальників — модернізує Ту-160М і розробляє новий літак ПАК ДА. Проте ці проєкти затримуються, і експерти вважають, що ПАК ДА не почнуть виробляти раніше 2027 року. Фінансові труднощі та проблеми з технологіями через санкції ускладнюють швидке впровадження цих програм.

За словами експерта з авіації Джастіна Бронка, хоча удари по російських бомбардувальниках не вплинуть серйозно на її ядерні сили, які здебільшого базуються на землі та під водою, втрати Ту-95МС і Ту-22М3 позначаться на здатності завдавати масованих ударів по Україні. За його оцінками, Росія втратила понад 10% авіафлоту, що створює тиск на й без того перевантажену стратегічну авіацію.

Нагадаємо, українські дрони атакували 4 російські військові аеродроми 1 червня. Невдовзі в СБУ повідомили про результати операції "Павутина". У спецслужбі заявляли, що уразили 41 "пташку" стратегічної авіації РФ на суму близько $7 млрд.

Пізніше СБУ показала ексклюзивні відеокадри атаки на десятки стратегічних російських літаків.