Сценарий нападения России на Европу: как может развиваться ситуация после окончания войны в Украине

Related video

АРМИЯ ГУННОВ, ИЛИ КАК РОССИЯ НАПАДЕТ НА ЕВРОПУ

Европейский Союз по своему общему экономическому, военному, промышленному и человеческому потенциалу значительно превосходит Россию.

Однако система управления в рамках ЕС и НАТО, которая базируется на консенсусе (кто-то голосует против, значит, против голосуют все) не соответствует реалиям сегодняшнего дня.

Армии малочисленны и демотивированы. Исключение, возможно, составляют армии Польши, Финляндии, Швеции и стран Балтии. Их правительства прекрасно понимают угрозу.

Но ни одна европейская армия не имеет современного боевого опыта, который заключается в широком использовании различных дронов и систем РЭБ. Бронированная техника уже отошла на второй план, но в Европе этого не понимают. Там продолжают закупать танки.

Промышленность, которая должна уже работать 24/7 — за небольшим исключением, стоит. Нельзя заставить европейцев работать 24/7 без надежного обоснования. Профсоюзы взбунтуются. Будут требовать двойной оплаты труда, как того требуют правила ЕС. В этом есть смысл, потому что войны нет. Нет войны! Она далеко, где-то в Украине.

Общества большинства европейских стран демотивированы. Они уже устали от войны, которая практически их не задела. Они хотят отдохнуть в летнем отпуске на пляжах Италии, Испании, Греции, Португалии или Кипра. Их можно понять, каждый из нас хотел бы там отдохнуть.

Но от войны не убежишь, она всегда настигнет.

Важно

Перемирие в Украине — война в Европе. Сколько осталось до вторжения РФ в ЕС

В условный "день Х", который наступит вскоре после того, как заморозится война в Украине, российская армия подтянет на направление главного удара подразделения опытных дронаров, прошедших огонь войны в Украине.

В Европе (в той условной стране, которая окажется перед лицом нападающих) это увидят и попытаются выдвинуть навстречу свои немногочисленные подразделения. Некоторые имеют новую технику, которая пахнет новой краской, но даже абсолютно новая техника уже морально устарела. Это — оружие ХХ века.

В определенное время рои российских fpv-дронов на оптоволокне поднимаются в воздух. Они сжигают технику, выбивают артиллерию, проникают в расположение пехотных подразделений, убивают людей. Они уничтожают системы ПВО малого радиуса действия. РЭБ "кладет" связь, нарушая управление войсками.

Далее взлетают истребители с КАБАми с радиусом действия до 90 км и баллистические ракеты. Они выбивают аэродромы и системы ПВО дальнего радиуса действия. Таких систем в Европе немного, но они есть.

Но основное ударное средство — это не ракеты и даже не КАБы. Это маленькие дроны стоимостью в 300-500 евро, против которых армии НАТО практически не имеют защиты. Они сделают бреши в обороне, куда хлынет российская армия вторжения.

Это будут гунны XXI века. Реинкарнация "Безумного Макса". Россияне будут сочетать современные технологии в виде БПЛА с техникой прошлых эпох. Пехота будет передвигаться на броне танков Т-55, Т-62 под прикрытием "мангальных" сеток. В дело будут пущены багги, мотоциклы и даже "Жигули" с "мангалами" и спиленными крышами. В этих автомобилях плотно будет сидеть десант. Где-то под Торецком такой "жигуль" мгновенно сжег бы украинский дронар, превратив десант в барбекю, но в Европе не знают, как это делается.

Поэтому эта армада, под прикрытием невидимых полей РЭБ и в сопровождении облаков дронов, будет двигаться вперед по широким европейским автобанам.

НАТО соберется на срочный Совет, но Венгрия заблокирует все решения. Орбана (неизвестно, что у него в голове) отправят вслед за русским кораблем, потому что ситуация действительно чрезвычайная, но времени уже нет. Это время было потеряно в 2022, 2023, 2024 и 2025 годах. Это будет (условная) Варшава за три дня. И на этот раз она действительно будет.

А если вдруг вмешаются США — то через пять дней. Потому что армия США тоже не имеет современного боевого опыта! Его имеют только две армии мира — украинская и российская. Они будут формировать военную мысль на десятилетия вперед.

Оборона пала. Потоки беженцев тянутся на юг и на запад. Бензина на заправках нет. Люди бросают машины на дорогах и пытаются спасаться пешком и на поездах. Но транспортная система "ложится", потому что логистику беспощадно разбивают дроновые атаки. Дороги опасны, потому что враг уже рассеялся по стране. Россияне безжалостны. Они расстреливают гражданских, давят танками машины с людьми, которые еще могут двигаться, грабят тех, кто остался дома.

Страны-соседи закрывают границы. У них свои проблемы. Надо быстро строить оборону, собирать боеприпасы и оружие, срочно объявлять мобилизацию. Но общество парализовано страхом. Люди видят, как война стремительно приближается к их дому. Они думали, что зонтик НАТО сработает. Они понятия не имели, что зонтик НАТО не может сработать без участия народа, потому что армия — это и есть народ. Теперь это понимание приходит, но не приходит осознание того, что жизнь уже никогда не будет такой, как раньше... Система коллективной безопасности больше не работает. Каждый сам за себя. Паника охватывает континент.

... Не волнуйтесь, друзья. Я только написал фантастический рассказ. Этого еще нет и дай Бог, чтобы не было. Я не желаю такого ни одной стране, а упоминание о Польше — лишь совпадение. Впереди лето. Давайте на пляжи Италии, кто имеет такую возможность.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

Источник

Важно