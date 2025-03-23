Перемирие в Украине — война в Европе. Сколько осталось до вторжения РФ в ЕС

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Сообщается, что Европейский Союз прекратил обсуждение конфискации замороженных российских активов на сумму более 200 млрд евро.

Против этого выступили несколько стран ЕС. Они аргументировали свою позицию нормами европейского законодательства, риском создания опасного прецедента для конкурентоспособности европейского финансового рынка.

Европейцы, конечно, крутые ребята. Они поддерживают Украину (тут без иронии!), но, видимо, надеются жить вечно, если так заботятся о европейском финансовом рынке. Ну, может не вечно, но хотя бы 3–5 лет, которые, по мнению экспертов, остаются до возможного вторжения России в одну из стран НАТО. В таких прогнозах, напомню, фигурируют Польша и страны Балтии.

У меня плохие новости. Обратный отсчет начнется сразу после начала гипотетического перемирия в Украине. Большие неприятности для Европы могут начаться уже через год.

Допустим, перемирие в Украине объявлено и стартовало, например, с 20 апреля. Допустим, оно даже будет продолжаться. Не мир, а просто устойчивый cease fire. Это означает, что бои прекращаются, Россия перестает нести человеческие и материальные потери, больше не тратит боеприпасы, ракеты и дроны. Но при этом она не "выключает" военную экономику, а просто переходит в режим накопления. Далее — простая математика, основанная на открытых источниках, которые каждый может посмотреть.

Трудно представить, сколько танков Россия сможет наштамповать за год

Итак, Россия производит от 1000–1500 танков в год — по данным министра обороны ФРГ Бориса Писториуса. Эти танки никто не будет жечь.

150–170 разнообразных ракет в месяц, которые не будут расходоваться.

От 900 до 2000 дальнобойных ударных дронов в месяц, которые никуда не будут летать.

И, наконец, Россия набирает 30–40 тыс. "контрактников" в месяц, которых никто не будет убивать.

Ну, и много чего другого. При этом мы не учитываем помощь от КНДР, а ее никто не отменяет!

Так, если перемирие в Украине продержится хотя бы год, то по состоянию на начало мая 2026 года Россия будет иметь:

до 1500 танков различных типов;

до 2000 ракет различных номенклатур;

до 24 тыс. дальнобойных ударных дронов;

от 360 до 480 тыс. СВЕЖИХ войск, которых они успеют набрать и обучить. С учетом тех 600 тыс., которые уже есть на территории Украины, это будет миллионная армия с передовым боевым опытом.

И это будет уже через год, если война в Украине просто приостановится. Ни одна европейская армия не имеет такого боевого опыта. Ни одна европейская армия никогда не будет так безжалостно относиться к людям. И ни одна европейская страна не имеет сейчас военную экономику. А сработает ли коллективный "зонтик" НАТО — это большой вопрос, особенно учитывая новую политику США.

А май — отличный месяц для начала больших наступательных действий. Уже тепло, но еще не очень жарко. К тому же для россиян это очень символический месяц.

Поэтому как только в Украине наступит перемирие — часы начнут тикать. Вам, уважаемые европейцы, нужно не о конкуренции на финансовом рынке думать, а о военном положении, подготовке резервов, развертывании бомбоубежищ, обучении населения, масштабировании производства дронов, строительстве защитных сооружений на восточных границах, а также переводе предприятий ОПК в режим работы 24/7. Польша и страны Балтии это уже понимают. Страны Северной Европы — тоже. До Франции и Германии тоже начало доходить. А вот остальные — зась. Двухдневные саммиты в Брюсселе — это, конечно, крутая штука, а вот с правильными решениями пока не складывается.

Потому что эти активы все равно придется конфисковывать, если Россия нападет. Или она их сама себе вернет. Военным путем.

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