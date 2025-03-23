Перемир'я в Україні — війна в Європі. Скільки залишилося до вторгнення РФ у ЄС

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Повідомляють, що Європейський Союз припинив обговорення конфіскації заморожених російських активів на суму понад 200 млрд євро.

Проти цього виступили кілька країн ЄС. Вони аргументували свою позицію нормами європейського законодавства, ризиком створення небезпечного прецеденту для конкурентоспроможності європейського фінансового ринку.

Європейці, звісно, круті хлопці. Вони підтримують Україну (тут без іронії!), але, мабуть, сподіваються жити вічно, якщо так піклуються про європейський фінансовий ринок. Ну, може не вічно, але хоча б 3–5 років, які, на думку експертів, залишаються до можливого вторгнення Росії в одну з країн НАТО. У таких прогнозах, нагадаю, фігурують Польща та країни Балтії.

У мене погані новини. Зворотний відлік розпочнеться відразу після початку гіпотетичного перемир'я в Україні. Великі неприємності для Європи можуть розпочатися вже через рік.

Припустимо, перемир'я в Україні оголошено та стартувало, наприклад, з 20 квітня. Припустимо, воно навіть триватиме. Не мир, а просто сталий cease fire. Це означає, що бої припиняються, Росія перестає нести людські та матеріальні втрати, більше не витрачає боєприпаси, ракети та дрони. Але водночас вона не "вимикає" військову економіку, а просто переходить у режим накопичення. Далі — проста математика, яка ґрунтується на відкритих джерелах, котрі кожен може подивитися.

Важко уявити, скільки танків Росія зможе наштампувати за рік

Отже, Росія виробляє від 1000–1500 танків на рік — за даними міністра оборони ФРН Бориса Пісторіуса. Ці танки ніхто не палитиме.

150–170 різноманітних ракет на місяць, які не витрачатимуться.

Від 900 до 2000 далекобійних ударних дронів на місяць, які нікуди не літатимуть.

Й, нарешті, Росія набирає 30–40 тис. "контрактників" на місяць, яких ніхто не вбиватиме.

Ну, і багато чого іншого. Водночас ми не враховуємо допомогу від КНДР, а її ніхто не скасовує!

Отож, якщо перемир'я в Україні протримається хоча б рік, то станом на початок травня 2026 року Росія матиме:

до 1500 танків різних типів;

до 2000 ракет різних номенклатур;

до 24 тис. далекобійних ударних дронів;

від 360 до 480 тис. СВІЖИХ військ, яких вони встигнуть набрати та навчити. З урахуванням тих 600 тис., які вже є на території України, це буде мільйонна армія з передовим бойовим досвідом.

І це буде вже через рік, якщо війна в Україні просто призупиниться. Жодна європейська армія не має такого бойового досвіду. Жодна європейська армія ніколи не буде так безжально ставитися до людей. І жодна європейська країна не має наразі військову економіку. А чи спрацює колективна "парасолька" НАТО — то є велике питання, особливо з огляду на нову політику США.

А травень — чудовий місяць для початку великих наступальних дій. Вже тепло, але ще не дуже спекотно. До того ж для росіян це дуже символічний місяць.

Тому щойно в Україні настане перемир'я — годинник почне цокати. Вам, шановні європейці, потрібно не про конкуренцію на фінансовому ринку думати, а про воєнний стан, підготовку резервів, розгортання бомбосховищ, навчання населення, масштабування виробництва дронів, будівництво захисних споруд на східних кордонах, а також переведення підприємств ОПК в режим роботи 24/7. Польща та країни Балтії це вже розуміють. Країни Північної Європи — теж. До Франції та Німеччини теж почало доходити. А от решта — зась. Дводенні саміти у Брюсселі — це, звісно, крута штука, а от з правильними рішеннями поки що не складається.

Бо ці активи все одно доведеться конфісковувати, якщо Росія нападе. Або вона їх сама собі поверне. Військовим шляхом.

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