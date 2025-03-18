Корона радянської імперії: чому Путін не зупиниться, поки не відновить СРСР

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Усім має бути зрозуміло, що Путін не зацікавлений у мирі, і сер Кір Стармер підтвердив це на саміті "Коаліції охочих", де лідери обговорювали забезпечення припинення вогню.

Прем'єр-міністр заявив: "Якщо Путін серйозно налаштований на мир, все дуже просто: він повинен припинити свої варварські напади на Україну і погодитися на припинення вогню". Але ні той, ні інший результат не здається навіть віддалено ймовірним. Путін стверджує, що він перемагає, то з якого дива йому зупинятися і визнавати поразку після того, як він пожертвував мільйоном життів?

Вимоги російського президента усунути те, що він називає "корінними причинами" війни, абсолютно неприйнятні. Він хоче, щоб НАТО повернулося до кордонів 1997 року, а країни Балтії, Фінляндія і Швеція покинули Альянс. Він хоче повної інтеграції захоплених земель до складу Росії і міжнародного визнання цього. Він наполягає на тому, щоб в Україні не було військ НАТО, і давайте не будемо забувати про його причини незаконного вторгнення, про які він говорив нам протягом багатьох років. Він вимагає повної реінтеграції всієї України до складу Росії та від'єднання США від Європи.

Путін практично досяг останньої мети, і, за оцінками західних розвідслужб, він вважає, що може досягти своєї головної мети, тим паче що він просувається вздовж майже всієї лінії зіткнення. Коли я вчора розмовляв із людьми під Покровськом, які зіткнулися з газовою атакою і змушені були відступити, ця новина навіть не потрапила до новинних каналів — її заглушило все те гаряче повітря, що виходить зараз із Москви, Вашингтона і європейських столиць.

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Базар імені Путіна: що хоче виторгувати собі у Трампа російський диктатор

Кількість російських жертв нещодавно перевалила за мільйон, і Путін знає, що на нього чекає до біса "приємна" зустріч із "Матерями Росії", щойно осяде пил цієї війни — він захоче відсунути цю мить якомога далі. Він занадто добре знає, що саме вбиті горем матері змусили Кремль зазнати ганебної поразки і вивести війська з Афганістану після того, як російська армія зазнала 17 000 жертв. Він може провернути свій план, поки Росія перебуває у стані війни, а пересічні громадяни не можуть подорожувати світом, щоб дізнатися правду, але коли вони зможуть це зробити, у нього будуть проблеми, великі проблеми.

Велика Британія і Європа, з Трампом чи без нього, мають розглянути всі варіанти. Путін реагує тільки на силу. Безпольотна зона над Україною або натовські війська на землі можуть стримати просування Росії на захід. Тільки коли Путін дізнається, що ми повністю присвятимо себе цій боротьбі, він всерйоз задумається про мир. Більшість європейців, які хоч скільки-небудь докладно вивчають Путіна і Росію, знають, що він не зупиниться на Україні, якщо візьме Київ. По суті, він хоче відновити Радянський Союз, і він говорив про це всім, хто потрудився розібрати його часті діатриби за ці роки.

Головний інтерес президента Трампа в Україні, схоже, полягає в тому, щоб швидко заробити на київських рідкоземельних матеріалах. Однак Путін заявив, що може отримати їх у будь-якому разі.

Трамп знає, що в міру того, як європейські країни збільшують витрати на оборону, в американських оборонних компаній з'являється шанс вийти з гри, але скасування цього тижня деяких замовлень на винищувачі F-35, найімовірніше, змусить його встати на захист України, ніж заклики Стармера і Макрона про допомогу. Якщо цей крок щодо відмови від американської військової техніки стане масовим, Трамп отримає серйозний фінансовий головний біль, який він захоче припинити, причому швидко.

Згадані Путіним "корінні причини" конфлікту — це просто кремлівський код розширення НАТО. Москва не може змиритися з тим, що в інших країн є свій вплив і що розширення НАТО спричинене владною поведінкою Росії щодо своїх сусідів, а не тим, що НАТО за своєю суттю є експансіоністом. Путін не хоче миру; він, як і раніше, націлений на повну перемогу в Україні і вірить, що зможе її досягти.

Ми, особливо в Європі, маємо розуміти реальність позиції Путіна і планувати відповідно. Найближчим часом Трамп не витягне з капелюха чарівного мирного кролика.

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