Назад, в лето 2025-го: чем чреваты ограничения по работе "Старлинк"

Если коротко. То, что возможны ограничения в работе "Старлинк" в связи с ограничением скорости полета дронов до 70–160 км/ч, — это проблема.

Например, дроны-перехватчики в таких условиях теряют возможность надежно перехватывать не только реактивные, но и обычные моторные "шахеды", летящие со скоростью 180–200 км/ч. Ситуация отбрасывает нас на уровень начала лета прошлого года, когда таких перехватчиков у нас почти не было.

Качество миддлстрайков неизбежно снизится. В результате так называемая "трасса Новороссия" в оккупированный Крым может утратить статус "дороги смерти". То есть все наши достижения за последние полгода будут сведены на нет.

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Нужно срочно восстановить статус-кво и (не исключено) пойти на уступки. Иначе враг получит окно возможностей и, помимо ракет, начнет обстреливать нас обычными "мопедами". Ситуацию прошлого лета никто ещё не забыл? Имею в виду массированные налеты сотен "шахедов" на Киев и другие города. Теперь может быть ещё хуже — вместе с реактивными ракетами и баллистическим оружием.

И именно временный отказ от ударов по российским НПЗ может стать одним из таких шагов. Стоит подготовиться именно к этому.

Нам преподан суровый урок: на SpaceX, как и на Трампа, полагаться нельзя. Оператором проекта StarShield является Пентагон — он решает, кому предоставлять доступ, а кому — нет. Но техническое сопровождение все равно остаётся за SpaceX.

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