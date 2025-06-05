Санкции против Путина: ЕС и США хотят заставить главу Кремля сесть за стол переговоров, — фон дер Ляйен

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС готов согласовать действия с США для одновременного введения санкций против президента России Владимира Путина. По ее словам, цель такого шага — усилить давление на Кремль и побудить его к мирным переговорам.

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Об этом пишет Politico.

"Мы обсудили, как мы можем ввести европейские санкции и американские санкции одновременно, если Путин не сядет за стол переговоров", — сказала она.

В рамках подготовки уже 18-го пакета санкций против России Европейский Союз сосредотачивает внимание на энергетическом секторе и финансовых потоках, питающих российскую экономику. Фон дер Ляйен подчеркнула, что именно эти направления вызывают наибольшее беспокойство в ЕС, поскольку являются ключевыми для способности Москвы продолжать войну.

"Мы в первую очередь обеспокоены санкциями в отношении российской энергетики и перекрытием источников финансирования России", — подчеркнула президент Еврокомиссии.

В рамках нового раунда ограничительных мер ЕС намерен ввести санкции против компаний, имеющих отношение к инфраструктуре газопроводов "Северный поток" и "Северный поток-2", связывающих Россию с Германией. Кроме того, рассматривается снижение ценового предела на российскую нефть как дополнительный инструмент для уменьшения доходов Москвы от энергетического экспорта.

Напомним, издание The Times недавно писало, что Путин "развеял миф" о завершении войны из-за санкций и потерь.

Ранее издание Politico сообщало, Трамп разочарован равнодушием Путина к его предложению о перезагрузке отношений после мирного урегулирования, но колеблется с санкциями в отношении РФ.