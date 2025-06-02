Россияне не страдают: Путин "развеял миф" о завершении войны из-за санкций и потерь, — СМИ

Президент Российской Федерации Владимир Путин улучшил материальное положение россиян, поэтому не стоит ожидать результативности переговоров о завершении войны, считает западный политический обозреватель. Несмотря на потери родственников и рост цен даже на картофель, граждане РФ не демонстрируют желания к миру.

Related video

О бесплодности переговоров о завершении войны написало издание The Times.

Издание опубликовало колонку политического обозревателя Марка Галеотти из Нью-Йоркского университета. По его мнению, российская экономика не разрушилась из-за войны в Украине. Россияне теряют родственников, но получают большие выплаты за их гибель. Выросли цены на потребительские товары, но, с другой стороны, потоки денег вливаются в предприятия военно-промышленного комплекса. Политолог написал, что Путин улучшил материальное положение россиян благодаря войне.

"Разрушает ли война в Украине экономику России? Совсем наоборот. Армейская зарплата, "деньги на гробы" для семей, потерявших близких, и новые возможности для отечественной промышленности уменьшили неравенство эффективнее, чем Путин делал это в мирное время", — говорится в колонке Галеотти.

Политолог перечислил проблемы, от которых должны страдать россияне и которые должны были бы отвлечь их от войны РФ. Среди проблем — цена на картофель выросла на 166%, закрываются десятки аэропортов из-за ударов дронов ВСУ, ежедневно погибает или получают ранения по 1 200 солдат ВС РФ. Галеотти отметил, что Путин всегда чувствителен к общественному мнению, но сейчас ему нечего беспокоиться: россияне как будто "выиграли в лотерею" и не требуют прекращения боевых действий. По словам автора The Times, война не стала для россиян невыносимой.

"Украине и ее западным партнерам не удалось сделать цену войны невыносимой для захватчика. Для многих россиян, на самом деле, все наоборот", — говорится в статье.

Галеотти также описал, как именно действовал Путин, чтобы не вызвать возмущения у российского населения и улучшить их материальное положение. Во время Чеченских войн люди возмущались гибели срочников, но теперь призывают контрактников, которым выплачивают миллионы рублей (в среднем — 1,8 млн руб.). Если россиянин погибает, то семья получает 15 млн руб. Как следствие — во время войны количество депозитов выросло на 151 и 81%. Между тем военные заводы стимулируют развитие экономики и при этом рост зарплат превышает уровень инфляции.

Переговоры о завершении войны — зарплаты и инфляция в РФ 2022-2025 годы Фото: The Times

Впрочем, политолог также пояснил, что Путин все же имеет проблемы с набором новых солдат, и поэтому летнее наступление ВС РФ не такое стремительное, как ему хотелось бы. Кроме того, силовые ведомства следят за общественным мнением и имеют "карты недовольства", показывающих негативные реакции россиян. По мнению Галеотти, Кремль имеет возможность воевать, пока у него есть деньги для "покупки" населения. Если же деньги закончится, то только тогда Путину придется решать, продолжать ли войну, подытожил обозреватель.

"Путин вынужден покупать постоянное спокойствие своей страны. Если он не сможет позволить себе поддерживать этот баланс, то однажды ему, возможно, придется выбирать между войной и троном", — написал Галеотти.

Переговоры о завершении войны — детали

Отметим, 15 мая в Стамбуле состоялась встреча делегаций Украины и РФ о возможности завершения войны. Во время встречи глава российской делегаций Владимир Мединский заявил, что РФ готова воевать и три, и пять, и более лет. При этом он вспомнил о 20-летней войне Российской империи со Швецией.

Один из членов украинской делегации, первый заместитель главы МИД Сергей Кислица рассказал о деталях переговоров о завершении войны. По его словам, россияне провоцировали украинцев и угрожали, но не показывали даже намека на завершение войны.

Напоминаем, 2 июня в Стамбул прибыли российская и украинская делегации для продолжения переговоров о завершении войны. Между тем 1 июня СБУ реализовала спецоперацию "Паутина", благодаря которой Москва потеряла треть стратегической авиации.