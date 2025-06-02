Росіяни не страждають: Путін "розвіяв міф" про завершення війни через санкції та втрати, — ЗМІ

Президент Російської Федерації Володимир Путін покращив матеріальне становище росіян, тому не варто очікувати на результативність переговорів про завершення війни, вважає західний політичний оглядач. Попри втрати родичів та зростання цін навіть на картоплю, громадяни РФ не демонструють бажання до миру.

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Про безплідність переговорів про завершення війни написало видання The Times.

Видання опублікувало колонку політичного оглядача Марка Галеотті з Нью-Йоркського університету. На його думку, російська економіка не зруйнувалась через війну в Україні. Росіяни втрачають родичів, але отримують великі виплати через їхню загибель. Зросли ціни на споживчі товари, але, з іншого боку, потоки грошей вливаються у підприємства військово-промислового комплексу. Політолог написав, що Путін покращив матеріальне становище росіян завдяки війні.

"Чи руйнує війна в Україні економіку Росії? Зовсім навпаки. Армійська зарплата, "гроші на труни" для сімей, що втратили близьких, та нові можливості для вітчизняної промисловості зменшили нерівність ефективніше, ніж Путін робив це в мирний час", — ідеться у колонці Галеотті.

Політолог перелічив негаразди, від яких мали б страждати росіяни і які мали б відвернути їх від війни РФ. Серед негараздів — ціна на картоплю зросла на 166%, закриваються десятки аеропортів через удари дронів ЗСУ, щодня гине або отримують поранення по 1 200 солдатів ЗС РФ. Галеотті зауважив, що Путін завжди чутливий до громадської думки, але зараз йому нічого турбуватись: росіяни наче "виграли в лотерею" і не вимагають припинення бойових дій. Зі слів автора The Times, війна не стала для росіян нестерпною.

"Україні та її західним партнерам не вдалося зробити ціну війни нестерпною для загарбника. Для багатьох росіян, насправді, все навпаки", — ідеться у статті.

Галеотті також описав, як саме діяв Путін, щоб не викликати збурення у російського населення і покращити їхнє матеріальне становище. Під час Чеченських воєн люди обурювались загибелі строковиків, але тепер призивають контрактників, яким виплачують мільйони рублів (в середньому — 1,8 млн руб.). Якщо росіянин гине, то родина отримує 15 млн руб. Як наслідок — під час війни кількість депозитів зросла на 151 та 81%. Тим часом військові заводи стимулюють розвиток економіки й водночас зростання зарплат перевищує рівень інфляції.

Переговори про завершення війни — зарплати та інфляція у РФ 2022–2025 роки Фото: The Times

Втім, політолог також пояснив, що Путін все ж має проблеми з набором нових солдатів, і тому літній наступ ЗС РФ не такий стрімкий, як йому хотілося б. Крім того, силові відомства стежать за громадською думкою і мають "карти невдоволення", які показують негативні реакції росіян. На думку Галеотті, Кремль має можливість воювати, поки у нього є гроші для "купівлі" населення. Якщо ж гроші закінчаться, то лише тоді Путіну доведеться вирішувати, чи продовжувати війну, підсумував оглядач.

"Путін змушений купувати постійний спокій своєї країни. Якщо він не зможе дозволити собі підтримувати цей баланс, то одного дня йому, можливо, доведеться вибирати між війною та троном", — написав Галеотті.

Переговори про завершення війни — деталі

Зазначимо, 15 травня у Стамбулі відбулась зустріч делегацій України та РФ щодо можливості завершення війни. Під час зустрічі глава російської делегацій Володимир Мединський заявив, що РФ готова воювати і три, і п'ять, і більше років. Водночас він згадав про 20-річну війну Російської імперії зі Швецією.

Один з членів української делегації, перший заступник глави МЗС Сергій Кислиця розповів про деталі перегорів про завершення війни. З його слів, росіяни провокували українців та погрожували, але не показували навіть натяку на завершення війни.

Нагадуємо, 2 червня у Стамбул прибули російська та українська делегації для продовження перегорів про завершення війни. Тим часом 1 червня СБУ реалізувала спецоперацію "Павутина", завдяки якій Москва втратила третину стратегічної авіації.