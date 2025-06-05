Санкції проти Путіна: ЄС та США хочуть змусити очільника Кремля сісти за стіл переговорів, — фон дер Ляєн

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що ЄС готовий узгодити дії зі США для одночасного запровадження санкцій проти президента Росії Володимира Путіна. За її словами, мета такого кроку — посилити тиск на Кремль і спонукати його до мирних переговорів.

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Про це пише Politico.

"Ми обговорили, як ми можемо запровадити європейські санкції та американські санкції одночасно, якщо Путін не сяде за стіл переговорів", – сказала вона.

У межах підготовки вже 18-го пакета санкцій проти Росії Європейський Союз зосереджує увагу на енергетичному секторі та фінансових потоках, що живлять російську економіку. Фон дер Ляєн підкреслила, що саме ці напрями викликають найбільше занепокоєння в ЄС, оскільки є ключовими для здатності Москви продовжувати війну.

"Ми в першу чергу стурбовані санкціями щодо російської енергетики та перекриттям джерел фінансування Росії", — підкреслила президентка Єврокомісії.

У межах нового раунду обмежувальних заходів ЄС має намір запровадити санкції проти компаній, які мають стосунок до інфраструктури газогонів "Північний потік" і "Північний потік-2", що пов’язують Росію з Німеччиною. Крім того, розглядається зниження цінової межі на російську нафту як додатковий інструмент для зменшення прибутків Москви від енергетичного експорту.

Нагадаємо, видання The Times нещодавно писало, що Путін "розвіяв міф" про завершення війни через санкції та втрати.

Раніше видання Politico повідомляло, Трамп розчарований байдужістю Путіна до його пропозиції про перезавантаження відносин після мирного врегулювання, але вагається з санкціями щодо РФ.