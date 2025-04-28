КНДР официально вступила в войну: ждать ли Украине "подкрепления" и что будет с поставками боеприпасов

Впервые с начала полномасштабной войны России против Украины к боевым действиям официально привлекли войска другой страны. Северная Корея подтвердила отправку своих военных на помощь РФ. Фокус выяснил, станет ли это официальное подтверждение поводом для увеличения корейских войск на украинском фронте.

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Северная Корея официально подтвердила отправку своих войск в Россию для поддержки в войне против Украины.

По данным СМИ, лидер КНДР Ким Чен Ын принял решение об участии вооруженных сил в конфликте после оценки ситуации в соответствии с договором о стратегическом партнерстве с РФ. Войска были направлены в Россию по его приказу на основе соглашения о взаимной обороне между Пхеньяном и Москвой.

Северокорейские издания заявили, что якобы операция по "освобождению Курской области" и противодействию "авантюрному вторжению" Украины на российскую территорию была успешно завершена.

Ранее, 26 апреля, Россия впервые признала участие северокорейских бойцов в боевых действиях против Украины. Об этом рассказал начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов во время доклада президенту РФ Владимиру Путину.

Как Северная Корея помогает России в войне против Украины

В октябре 2022 года разведка США обнародовала информацию о том, что КНДР поставляет России оружие через посредников, чтобы скрыть нарушение санкций ООН.

В 2024 году Пхеньян и Москва подписали соглашение о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, которое предусматривает взаимную военную поддержку. Это стало основанием для командировки войск и углубления сотрудничества.

С 2023 по март 2025 года Северная Корея отправила в Россию от 4 до 6 миллионов артиллерийских снарядов (122-мм и 152-мм), что составляет половину боеприпасов, необходимых РФ на фронте. Кроме того, КНДР поставляет в российские войска дальнобойные самоходный ПТРК Bulsae-4, твердотопливные тактические баллистические ракеты KN-23 Hwasong-11Ga, РСЗО M1991, самоходные артиллерийские установки "Коксан", гаубицы Д-30, реактивные гранатометы.

В частности, последняя ракетная атака на Киев, унесшая жизни 12 человек, была осуществлена именно северокорейскими ракетами.

Что касается участия войск, первые неподтвержденные сообщения о возможном присутствии северокорейских военных появились в 2023 году, но официально это было признано только 26 апреля 2025 года. Официально подтверждено их пребывание на Курском направлении. По данным ГУР Украины, северокорейские солдаты участвуют в боевых операциях, совершенствуя навыки использования дронов и средств радиоэлектронной борьбы.

На фронт КНДР отправили от 11 до 20 тыс. военных, каждый из которых должен был получить зарплату 2 тыс. долл. в месяц.

Помогает КНДР России не бесплатно. В частности, за три года КНДР получила прибыль в размере 20 млрд долл., 92% из которых составляет плата за поставленное вооружение. Кроме того, КНДР, вероятно, получает от России военные технологии, энергоресурсы, которые значительно усиливают ее военный потенциал.

Будет ли Южная Корея отправлять военную помощь Украине

Эксперты оценивают низкую вероятность того, что Южная Корея начнет масштабную военную помощь Украине на фоне официального подтверждения участия КНДР в войне. По мнению военного эксперта Павла Нарожного, Сеул боится обострения военного конфликта с КНДР.

"Сеул находится в зоне действия артиллерийского огня. Это если бы наша столица Украины была бы в Сумах. Да, у них там стоит целая зенитно-ракетная бригада, вооруженная ЗРК Patriot, но они не хотят рисковать своей экономикой", — отметил Фокусу эксперт.

По словам аналитика, Южная Корея пока не удосужилась предоставить Украине устаревшее оружие, запасов которого у них очень много. В частности речь идет о гаубицах 105 калибра, и 3 млн снарядов к ним, САУ XK9 и другие виды вооружений.

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко считает, что в этом плане ситуация с отсутствием поставок Украине военной помощи Украине со стороны Южной Кореи никак не изменится.

"Сейчас в Южной Корее доминируют партии, которые выступают за мир с Северной Кореей. Они не планируют менять законодательство и конституцию Южной Кореи, которая запрещает военную помощь странам, которые находятся в состоянии войны", — говорит Фокусу эксперт.

Увеличит ли КНДР военную помощь России

По мнению Павла Нарожного, Северная Корея может увеличить количество собственных военных, вовлеченных в российско-украинской войне.

"Для Украины есть огромный риск большего привлечения северокорейских солдат. Сейчас размеры армии КНДР неизвестны, это от 1 млн до 1,5 млн солдат и до 4 млн резервистов. То есть тех, кто моментально получит повестку, окажется на фронте. Также Северная Корея может предоставлять России трудовых мигрантов, которые будут замещать различные тыловые специальности, например инженерные подразделения. Которые потом легко могут трансформироваться в пехоту", — отметил эксперт.

Александр Коваленко считает, что Россия может начать привлекать солдат Северной Кореи для штурмовых действий на территории Украины.

По словам военного эксперта Олега Жданова, КНДР сейчас работает на максимум своих возможностей по оказанию военной помощи РФ. Сейчас они строят 200 заводов по производству вооружения, однако на их запуск ей нужно несколько лет.

"Северная Корея сейчас использует устаревшие технологии при строительстве объектов, поэтому новое развертывание производства снарядов может занять несколько лет. В этом также может сыграть свою роль Китай, без которого Северная Корея вряд ли сотрудничала с РФ. И завтра это не повлияет на ситуацию на фронте", — говорит Фокусу эксперт.

Военные эксперты единодушны в своих мнениях, что Украине почти невозможно помешать Северной Корее производить собственное вооружение для передачи его России.

"Сейчас в украинских Силах обороны нет технических возможностей бомбить Северную Корею. Все из-за большого расстояния — 8-9 тысяч километров. Украинские дроны туда банально не долетят", — утверждает Нарожный.

Увеличит ли союзники Украины военную помощь в связи с официальным вступлением в войну КНДР

По словам Павла Нарожного, военная промышленность Европы сейчас находится в пределах своих возможностей производить оружие и боеприпасы. Единственное, как Европа может помочь — это применение собственных военных сил, например использование ПВО в воздушном пространстве Украины во время ракетных атак и атак "Шахедов" на мирные города и села. Позиция США в связи с хаотичной политикой Трампа пока очень неизвестна.

По мнению Олега Жданова, официальное вступление КНДР в войну предоставит Украине возможность требовать от западных партнеров больше оружия и военной помощи, в том числе военными.

"Теперь Путину не будет чем Украине возразить, что наша страна приглашает страны-партнеры участвовать в боевых действиях на линии фронта. Я не думаю, что они согласятся, но такой вопрос надо поднимать. И война теперь становится уже не вооруженным конфликтом между двумя странами, а как минимум региональной войной", — подытожил эксперт.

Напомним, в сети появилась информация о первом уничтожении украинскими силами российской самоходной артиллерийской установки (САУ) 2С43 "Мальва". Вражеская гаубица была подбита во время боевых действий на Курском направлении, предположительно, в середине апреля.

Также министерство обороны Российской Федерации показало как готовили солдат из Северной Кореи к войне в Украине.