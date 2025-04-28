КНДР официально подтвердила участие своих войск в войне против Украины

Северная Корея впервые официально подтвердила, что отправила свои войска в поддержку России в войне против Украины.

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Об этом пишет агентство Yonhap со ссылкой на Северокорейское центральное информационное агентство (KCNA).

"После того, как было установлено, что ситуация соответствует условиям для применения договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с Россией, товарищ Ким Чен Ын принял решение об участии наших вооруженных сил в войне и сообщил об этом российской стороне", — говорится в сообщении KCNA.

В КНДР объяснили, что военные были направлены в РФ "по приказу" Ким Чен Ына в соответствии с договором о взаимной обороне между Пхеньяном и Москвой.

"Операция по освобождению Курской области и отражению авантюрного вторжения украинских властей на территорию России была успешно завершена", — подчеркнуло северокорейское государственное издание.

Напомним, 26 апреля РФ впервые признала, что бойцы КНДР воевали против Украины.

По данным ГУР, северокорейские солдаты, которые воюют в составе российской армии на Курском направлении, за месяцы войны уже улучшили свои навыки и переняли опыт по применению дронов и средств радиоэлектронной борьбы.