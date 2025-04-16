Адаптировались к войне в Украине: в ГУР рассказали, как солдаты КНДР освоили дроны и РЭБ

Северокорейские солдаты, которые воюют в составе российской армии на Курском направлении, за месяцы войны уже улучшили свои навыки и переняли опыт по применению дронов и средств радиоэлектронной борьбы.

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Об этом рассказал представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Черняк в интервью японскому телеканалу NHK.

Он утверждает, что в начале своего привлечения к боевым действиям военные из КНДР совершили неудачную попытку широкомасштабного наступления, но были разгромлены украинской артиллерией и беспилотниками. Такая ситуация заставила их изменить подход — теперь они действуют малыми группами, по несколько бойцов.

"Мы видим, что северокорейские войска адаптировались к новым условиям. Они овладели методиками, которые использует Россия, включая управление беспилотными системами и ведение РЭБ", — подчеркнул Черняк.

Сейчас потери Северной Кореи составляют около 5 тысяч человек — таковы оценки украинской разведки. Еще около 6 тысяч солдат КНДР продолжают вести боевые действия на стороне РФ на Курском направлении.

Черняк также отметил, что несмотря на языковой барьер, северокорейские штурмовики выполняют задачи без прямого контакта с российскими командирами. Они получают указания, достигают поставленных рубежей и закрепляются на местности, действуя автономно от российских военных.

Представитель ГУР рассказал, что Россия готовит новые наступательные действия на северо-востоке страны — в направлении Сум и Харькова, где сможет более активно привлечь северокорейские подразделения.

Черняк заявил, что Северная Корея стала главным поставщиком артиллерийских снарядов для России — каждый второй использованный оккупантами снаряд произведен в КНДР. Кроме того, Пхеньян поставляет Москве и ракеты. Если раньше они были крайне неточными, то сейчас корейцы значительно улучшили технические характеристики своего оружия — теперь оно попадает более точно.

Андрей Черняк предостерег, что КНДР может перенести боевой опыт из Украины домой, где научит новые кадры современной тактике ведения войны. Это автоматически создает угрозу не только для Украины, но и для всего Азиатско-Тихоокеанского региона.

Напомним, что Пхеньян превратился в одного из ключевых союзников Москвы в вопросе обеспечения боеприпасами для войны против Украины. За полтора года Северная Корея поставила России примерно 15 800 грузовых контейнеров со снарядами и военным снаряжением.

Также, военные КНДР, которые участвуют в боевых действиях на территории Курской области Российской Федерации, быстро осваивают новую тактику ведения войны, что в сочетании с их фанатичной преданностью делает их серьезным вызовом для ВСУ.