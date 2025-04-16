Адаптувалися до війни в Україні: в ГУР розповіли, як солдати КНДР опанували дрони та РЕБ

Північнокорейські солдати, які воюють у складі російської армії на Курському напрямку, за місяці війни вже покращили свої навички та перейняли досвід із застосування дронів і радіоелектронної боротьби.

Related video

Про це розповів представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Черняк в інтерв’ю японському телеканалу NHK.

Він стверджує, що на початку свого залучення до бойових дій військові з КНДР здійснили невдалу спробу широкомасштабного наступу, але були розгромлені українською артилерією та безпілотниками. Така ситуація змусила їх змінити підхід — тепер вони діють малими групами по декілька бійців.

"Ми бачимо, що північнокорейські війська адаптувалися до нових умов. Вони опанували методики, які використовує Росія, включаючи управління безпілотними системами та ведення РЕБ", — наголосив Черняк.

Зараз втрати Північної Кореї становлять близько 5 тисяч осіб – такі оцінки української розвідки. Ще близько 6 тисяч солдатів КНДР продовжують вести бойові дії на боці РФ на Курському напрямку.

Черняк також зазначив, що попри мовний бар'єр, північнокорейські штурмовики виконують завдання без прямого контакту з російськими командирами. Вони отримують вказівки, досягають поставлених рубежів і закріплюються на місцевості, діючи автономно від російських військових.

Представник ГУР розповів, що Росія готує нові наступальні дії на північному сході країни — в напрямку Сум і Харкова, де зможе більш активно залучити північнокорейські підрозділи.

Черняк розповів, що Північна Корея стала головним постачальником артилерійських снарядів для Росії — кожен другий використаний окупантами снаряд вироблений у КНДР. Крім того, Пхеньян постачає Москві і ракети. Якщо раніше вони були вкрай неточними, то нині корейці значно покращили технічні характеристики своєї зброї — тепер вона влучає більш точно.

Андрій Черняк застеріг, що КНДР може перенести бойовий досвід з України додому, де навчить нові кадри сучасній тактиці ведення війни. Це автоматично створює загрозу не лише для України, але й для всього Азійсько-Тихоокеанського регіону.

Нагадаємо, що Пхеньян перетворився на одного з ключових союзників Москви у питанні забезпечення боєприпасами для війни проти України. За півтора року Північна Корея поставила Росії приблизно 15 800 вантажних контейнерів зі снарядами та військовим спорядженням.

Також, військові КНДР, які беруть участь у бойових діях на території Курської області Російської Федерації, швидко опановують нову тактику ведення війни, що в поєднанні з їхньою фанатичною відданістю робить їх серйозним викликом для ЗСУ.