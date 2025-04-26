"Плечом к плечу": РФ впервые признала, что бойцы КНДР воевали против Украины

Российская Федерация официально признала участие военнослужащих из Северной Кореи в боевых действиях в Курской области.

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Об этом сообщил начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов в ходе доклада президенту РФ Владимиру Путину.

Герасимов заявил, что ВСУ якобы покинули Курскую область, отдельно отметив участие северокорейских военнослужащих в боевых действиях на приграничных территориях России. По его словам, бойцы КНДР оказали "значительную помощь" в рамках договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Москвой и Пхеньяном.

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"Солдаты и офицеры Корейской народной армии, выполняя боевые задачи плечом к плечу с российскими военнослужащими в ходе украинского вторжения, показали высокий профессионализм", — сказал глава Генштаба ВС РФ.

При этом в Генштабе ВСУ заявили, что сообщения представителей высшего командования ВС РФ о якобы завершении боевых действий на территории Курской области не соответствуют действительности. По данным ведомства, с начала суток в операционной зоне группировки войск "Курск" отражено пять штурмовых действий противника, еще одно такое боевое столкновение сейчас продолжается.

"Заявления вражеского руководства о "разгроме" украинской группировки войск являются ничем иным, как пропагандистской уловкой и желанием выдать желаемое за действительное", — говорится в заявлении.

Напомним, по данным ГУР, северокорейские солдаты, которые воюют в составе российской армии на Курском направлении, за месяцы войны уже улучшили свои навыки и переняли опыт по применению дронов и средств радиоэлектронной борьбы.

В свою очередь перебежчик из Северной Кореи Ханыль Чон рассказал, что после возвращения из России северокорейские солдаты смогут пойти в университет и даже вступить в Коммунистическую партию, что в свою очередь поможет продвинуться в карьере.