КНДР офіційно підтвердила участь своїх військ у війні проти України
Північна Корея вперше офіційно підтвердила, що відправила свої війська на підтримку Росії у війні проти України.
Про це пише агентство Yonhap з посиланням на Північнокорейське центральне інформаційне агентство (KCNA).
"Після того, як було встановлено, що ситуація відповідає умовам для застосування договору про всеосяжне стратегічне партнерство з Росією, товариш Кім Чен Ин ухвалив рішення про участь наших збройних сил у війні та повідомив про це російську сторону", — йдеться у повідомленні KCNA.
В КНДР пояснили, що військові були направлені до РФ "за наказом" Кім Чен Ина відповідно до договору про взаємну оборону між Пхеньяном і Москвою.
"Операція зі звільнення Курської області та відбиття авантюрного вторгнення української влади на територію Росії була успішно завершена", — наголосило північнокорейське державне видання.
Нагадаємо, 26 квітня РФ уперше визнала, що бійці КНДР воювали проти України.
За даними ГУР, північнокорейські солдати, які воюють у складі російської армії на Курському напрямку, за місяці війни вже покращили свої навички та перейняли досвід із застосування дронів і засобів радіоелектронної боротьби.