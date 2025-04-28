КНДР офіційно підтвердила участь своїх військ у війні проти України

Північна Корея вперше офіційно підтвердила, що відправила свої війська на підтримку Росії у війні проти України.

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Про це пише агентство Yonhap з посиланням на Північнокорейське центральне інформаційне агентство (KCNA).

"Після того, як було встановлено, що ситуація відповідає умовам для застосування договору про всеосяжне стратегічне партнерство з Росією, товариш Кім Чен Ин ухвалив рішення про участь наших збройних сил у війні та повідомив про це російську сторону", — йдеться у повідомленні KCNA.

В КНДР пояснили, що військові були направлені до РФ "за наказом" Кім Чен Ина відповідно до договору про взаємну оборону між Пхеньяном і Москвою.

"Операція зі звільнення Курської області та відбиття авантюрного вторгнення української влади на територію Росії була успішно завершена", — наголосило північнокорейське державне видання.

Нагадаємо, 26 квітня РФ уперше визнала, що бійці КНДР воювали проти України.

За даними ГУР, північнокорейські солдати, які воюють у складі російської армії на Курському напрямку, за місяці війни вже покращили свої навички та перейняли досвід із застосування дронів і засобів радіоелектронної боротьби.