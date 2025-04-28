Бегали, стреляли и пели: Минобороны РФ показало, как готовило солдат КНДР (видео)

Министерство обороны Российской Федерации на специальных полигонах готовило военных Северокорейской Народно-Демократической Республики к боевым действиям в Украине. Северокорейские солдаты тренировались стрелять, вести бой в различных условиях, маршировать и петь.

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Видео с кадрами подготовки солдат КНДР росСМИ "РИА Новости" опубликовало в Telegram-канале.

В заметке российских журналистов, которая появилась днем 28 апреля, указано, что запись они получили от Минобороны РФ. На видео видно, как северокорейские солдаты тренируются использовать различные виды стрелкового оружия. Они одеты в российскую военную форму, на голове — шлемы, на которых зачем-то изобразили кресты так называемой "колорадской" лентой. На полигоне военные стреляли из автоматов, винтовок, гранатометов. Можно заметить, что их учили действовать среди холмов, в имитации города, в фортификационных сооружениях. В какой-то момент российский военнослужащий показывал, как бросать гранату: вокруг — с десяток северокорейцев, ниже его на целую голову. Последние кадры видео Минобороны РФ — группа из полусотни солдат КНДР, которые шагают попарно и поют какую-то песню.

Где именно расположен полигон, на котором обучались солдаты КНДР, росСМИ не указало. Также не уточняется, сколько из этих военных живы, а сколько — обезврежены на поле боя в Курской области или на другом участке фронта в Украине.

Войска КНДР в РФ — детали

Отметим, утром 26 апреля начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов впервые официально подтвердил, что в российско-украинской войне участвуют войска КНДР. Герасимов отчитывался о якобы "вытеснении" Сил обороны Украины из Курской области, и заявил, что этому помогли северокорейские солдаты.

При этом 28 апреля информационное агентство KCNA опубликовало заявление лидера КНДР Ким Чен Ына. Чиновник напомнил, что заключил с РФ соглашение о "всеобъемлющем стратегическом партнерстве" и поэтому действительно отправил северокорейских солдат воевать против украинцев.

Первая информация о появлении солдат КНДР появилась осенью 2024 года. Согласно данным разведки, их сначала готовили на полигонах в Хабаровском и Приморском крае, а также в Амурской области, а затем отправили эшелонами в Курскую область, часть которой контролировали украинцы. По ориентировочным данным, речь шла об около 10 тыс. солдат.

Напоминаем, 17 апреля военные аналитики опубликовали отчет, в котором рассказали о доходах Ким Чен Ына, полученных благодаря отправке войск КНДР в ВС РФ.