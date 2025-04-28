Бігали, стріляли та співали: Міноборони РФ показало, як готувало солдатів КНДР (відео)

Міністерство оборони Російської Федерації на спеціальних полігонах готувало військових Північнокорейської Народно-Демократичної Республіки до бойових дій в Україні. Північнокорейські солдати тренувалися стріляти, вести бій у різних умовах, марширувати та співати.

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Відео з кадрами підготовки солдатів КНДР росЗМІ "РИА Новости" опублікувало у Telegram-каналі.

У дописі російських журналістів, який з'явився вдень 28 квітня, вказано, що запис вони отримали від Міноборони РФ. На відео бачимо, як північнокорейські солдати тренуються використовувати різні види стрілецької зброї. Вони вдягнуті у російську військову форму, на голові — шоломи, на яких навіщось зобразили хрести так званою "колорадською" стрічкою. На полігоні військові стріляли з автоматів, гвинтівок, гранатометів. Можна помітити, що їх навчали діяти серед пагорбів, в імітації міста, у фортифікаційних спорудах. У якийсь момент російський військовослужбовець показував, як кидати гранату: навколо — з десяток північнокорейців, нижчих за нього на цілу голову. Останні кадри відео Міноборони РФ — група з пів сотні солдатів КНДР, які крокують попарно та співають якусь пісню.

Де саме розташований полігон, на якому навчались солдати КНДР, росЗМІ не вказало. Також не уточнюється, скільки з цих військових живі, а скільки — знешкоджені на полі бою в Курській області або на іншому відтинку фронту в Україні.

Війська КНДР у РФ — деталі

Зазначимо, зранку 26 квітня начальник Генерального штабу ЗС РФ Валерій Герасимов вперше офіційно підтвердив, що у російсько-українській війні беруть участь війська КНДР. Герасимов звітував про начебто "витіснення" Сил оборони України з Курської області, і заявив, що цьому допомогли північнокорейські с солдати.

При цьому 28 квітня інформаційне агентство KCNA опублікувало заяву лідера КНДР Кім Чен Ина. Посадовець нагадав, що уклав з РФ угоду про "всеосяжне стратегічне партнерство" і тому дійсно відправив північнокорейських солдатів воювати проти українців.

Перша інформація про появу солдатів КНДР з'явилась восени 2024 року. Згідно з даними розвідки, їх спершу готували на полігонах у Хабаровському і Приморському краї, а також в Амурській області, а потім відправили ешелонами в Курську область, частину якої контролювали українці. За орієнтовними даними, ішлося про близько 10 тис. солдатів.

Нагадуємо, 17 квітня військові аналітики опублікували звіт, у якому розповіли про прибутки Кім Чен Ина, отримані завдяки відправці військ КНДР у ЗС РФ.