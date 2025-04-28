КНДР офіційно вступила в війну: чи чекати Україні "підкріплення" і що буде з поставками боєприпасів

Уперше з початку повномасштабної війни Росії проти України до бойових дій офіційно залучилися війська іншої країни. Північна Корея підтвердила відправлення своїх військових на допомогу РФ. Фокус з'ясував, чи стане це офіційне підтвердження приводом для збільшення корейських військ на українському фронті.

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Північна Корея офіційно підтвердила відряджання своїх військ до Росії для підтримки у війні проти України.

За даними ЗМІ, лідер КНДР Кім Чен Ин ухвалив рішення про участь збройних сил у конфлікті після оцінки ситуації відповідно до договору про стратегічне партнерство з РФ. Війська були направлені до Росії за його наказом на основі угоди про взаємну оборону між Пхеньяном і Москвою.

Північнокорейські видання заявили, що начебто операція зі "звільнення Курської області" та протидії "авантюрному вторгненню" України на російську територію була успішно завершено.

Раніше, 26 квітня, Росія вперше визнала участь північнокорейських бійців у бойових діях проти України. Про це розповів начальник Генерального штабу Збройних сил РФ Валерій Герасимов під час доповіді президенту РФ Володимиру Путіну.

Як Північна Корея допомагає Росії у війні проти України

У жовтні 2022 року розвідка США оприлюднила інформацію про те, що КНДР постачає Росії зброю через посередників, щоб приховати порушення санкцій ООН.

У 2024 році Пхеньян і Москва підписали угоду про всеосяжне стратегічне партнерство, яка передбачає взаємну військову підтримку. Це стало підставою для відрядження військ і поглиблення співпраці.

З 2023 по березень 2025 років Північна Корея відправила до Росії від 4 до 6 мільйонів артилерійських снарядів (122-мм і 152-мм), що становить половину боєприпасів, необхідних РФ на фронті. Крім того, КНДР постачає до російських військ далекобійні самохідний ПТРК Bulsae-4, твердопаливні тактичні балістичні ракети KN-23 Hwasong-11Ga, РСЗВ M1991, самохідні артилерійські установки "Коксан", гаубиці Д-30, реактивні гранатомети.

Зокрема, остання ракетна атака на Київ, що забрала життя 12 людей, була здійснена саме північнокорейськими ракетами.

Щодо участі військ, перші непідтверджені повідомлення про можливу присутність північнокорейських військових з’явилися у 2023 році, але офіційно це було визнано лише 26 квітня 2025 року. Офіційно підтверджено їх перебування на Курському напрямку. За даними ГУР України, північнокорейські солдати беруть участь у бойових операціях, вдосконалюючи навички використання дронів і засобів радіоелектронної боротьби.

На фронт КНДР відправили від 11 до 20 тис. військових, кожен з яких мав отримати зарплату 2 тис. дол. на місяць.

Допомагає КНДР Росії не безплатно. Зокрема, за три роки КНДР отримала прибуток розмірі 20 млрд дол., 92% з яких складає плату за поставлене озброєння. Окрім того, КНДР, ймовірно, отримує від Росії військові технології, енергоресурси, що значно посилюють її військовий потенціал.

Чи буде Південна Корея надсилати військову допомогу Україні

Експерти оцінюють низьку ймовірність того, що Південна Корея розпочне масштабну військову допомогу Україні на тлі офіційного підтвердження участи КНДР у війні. На думку військового експерта Павла Нарожного, Сеул боїться загострення військового конфлікту з КНДР.

"Сеул знаходиться у зоні дії артилерійського вогню. Це якби наша столиця України була б в Сумах. Так, у них там стоїть ціла зенітно-ракетна бригада, що озброєна ЗРК Patriot, але вони не хочуть ризикувати своєю економікою", — зазначив Фокусу експерт.

За словами аналітика, Південна Корея поки не спромоглася надати України застарілу зброю, запасів якої у них дуже багато. Зокрема йдеться про гаубиці 105 калібру, і 3 млн снарядів до них, САУ XK9 і інші види озброєнь.

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко вважає, що у цьому плані ситуація з відсутністю постачання України військової допомоги Україні з боку Південної Кореї ніяк не зміниться.

"Наразі у Південній Кореї домінують партії, які виступають за мир з Північною Кореєю. Вони не планують змінювати законодавство та конституцію Південної Кореї, яка забороняє військову допомогу країнам, які знаходяться в стані війни", — каже Фокусу експерт.

Чи збільшить КНДР військову допомогу Росії

На думку Павла Нарожного, Північна Корея може збільшити кількість власних військових, залучених в російсько-українській війні.

"Для України є величезний ризик більшого залучення північнокорейських солдатів. Наразі розміри армії КНДР невідомі, це від 1 млн до 1,5 млн солдатів та до 4 млн резервістів. Тобто тих, хто моментально отримає повістку, опиниться на фронті. Також Північна Корея може надавати Росії трудових мігрантів, які будуть заміщати різні тилові спеціальності, наприклад інженерні підрозділи. Які потім легко можуть трансформуватись у піхоту", — зазначив експерт.

Олександр Коваленко вважає, що Росія може почати залучати солдат Північної Кореї для штурмових дій на території України.

За словами військового експерта Олега Жданова, КНДР наразі працює на максимум своїх можливостей щодо надання військової допомоги РФ. Наразі вони розбудовують 200 заводів з виробництва озброєння, однак на їх запуск їй потрібно декілька років.

"Північна Корея наразі використовує застарілі технології при будівництві об'єктів, тому нове розгортання виробництва снарядів може зайняти декілька років. У цьому також може зіграти свою роль Китай, без якого Північна Корея навряд чи співпрацювала з РФ. І завтра це не вплине на ситуацію на фронті", — каже Фокусу експерт.

Військові експерти одностайні у своїх думках, що Україні майже неможливо завадити Північній Кореї виробляти власне озброєння для передачі її Росії.

"Наразі в українських Силах оборони немає технічних спроможностей бомбити Північну Корею. Все через велику відстань — 8-9 тисяч кілометрів. Українські дрони туди банально не долетять", — стверджує Нарожний.

Чи збільшать союзники України військову допомогу у зв'язку з офіційним вступом у війну КНДР

За словами Павла Нарожного, військова промисловість Європи наразі знаходиться у межах своїх спроможностей виробляти зброю та боєприпаси. Єдине, як Європа може допомогти — це застосування власних військових сил, наприклад використання ППО у повітряному просторі України під час ракетних атак та атак "Шахедів" на мирні міста і села. Позиція США у зв'язку з хаотичною політикою Трампа наразі дуже невідома.

На думку Олега Жданова, офіційний вступ КНДР у війну надасть України можливість вимагати від західних партнерів більше зброї та військової допомоги, у тому числі військовими.

"Тепер Путіну не буде чим Україні заперечити, що наша країна запрошує країни-партнери брати участь в бойових діях на лінії фронту. Я не думаю, що вони погодяться, але таке питання треба підіймати. І війна тепер стає вже не збройним конфліктом між двома країнами, а як мінімум регіональною війною", — підсумував експерт.

Нагадаємо, у мережі з'явилася інформація про перше знищення українськими силами російської самохідної артилерійської установки (САУ) 2С43 "Мальва". Ворожу гаубицю було підбито під час бойових дій на Курському напрямку, імовірно, у середині квітня.

Також міністерство оборони Російської Федерації показало як готували солдат з Північної Кореї до війни в Україні.