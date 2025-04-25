В ракеті КНДР, що вбила киян, було 116 компонентів іноземного виробництва, зокрема США, — Зеленський

Ракета, якою Росія атакувала Київ 24 квітня, внаслідок чого загинули 12 людей і понад 90 отримали поранення, містила понад 100 компонентів іноземного виробництва, серед яких більшість виготовлена в США.

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Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

"Вже зрозуміло, що це балістика з Північної Кореї. Недостатність тиску вже на Північну Корею та її спільників дає змогу виробляти, зокрема, такі балістичні ракети. В ракеті, що вбила киян, було щонайменше 116 компонентів, які завозяться з інших країн, і більшість із них, на жаль, вироблена американськими компаніями", — розповів президент.

Він додав, що недостатність тиску на Росію дає ворогу змогу завозити такі ракети й іншу зброю та застосовувати її у Європі.

"Україна вже 45 днів тому погодилась на пропозицію президента Трампа щодо тиші в небі, на морі та на фронті. Ми дали й пряму пропозицію Росії припинити удари щонайменше по цивільних обʼєктах. Все це Росія відкидає. Саме тому без тиску це не вирішити. Потрібен тиск на Росію. Припинення вбивств – це перший пріоритет", — написав Зеленський.

Нагадаєм, що 25 квітня повідомлялося, що у Києві завершено пошуково-рятувальні роботи після російського ракетного удару по житловому будинку. Внаслідок атаки загинули 12 людей, ще 87 отримали поранення.

Раніше повідомлялося, що в ніч проти 24 квітня Росія здійснила масовану атаку на Україну ракетами та "Шахедами". Тоді Сили оборони збили 48 ракет і 64 ворожі БПЛА. РФ атакувала Київ балістикою — одразу загинули 8 людей. Зокрема, на атаку на Київ відреагували представники українського шоубізнесу, закликаючи до підтримки потерпілих.