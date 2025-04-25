В ракете КНДР, убившей киевлян, было 116 компонентов иностранного производства, в том числе США, — Зеленский

Ракета, которой Россия атаковала Киев 24 апреля, в результате чего погибли 12 человек и более 90 получили ранения, содержала более 100 компонентов иностранного производства, среди которых большинство изготовлено в США.

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Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Уже понятно, что это баллистика из Северной Кореи. Недостаточность давления уже на Северную Корею и ее сообщников позволяет производить, в частности, такие баллистические ракеты. В ракете, которая убила киевлян, было не менее 116 компонентов, которые завозятся из других стран, и большинство из них, к сожалению, произведено американскими компаниями", — рассказал президент.

Он добавил, что недостаточность давления на Россию дает врагу возможность завозить такие ракеты и другое оружие и применять его в Европе.

"Украина уже 45 дней назад согласилась на предложение президента Трампа о тишине в небе, на море и на фронте. Мы дали и прямое предложение России прекратить удары как минимум по гражданским объектам. Все это Россия отвергает. Именно поэтому без давления это не решить. Нужно давление на Россию. Прекращение убийств — это первый приоритет", — написал Зеленский.

Напомним, что 25 апреля сообщалось, что в Киеве завершены поисково-спасательные работы после российского ракетного удара по жилому дому. В результате атаки погибли 12 человек, еще 87 получили ранения.

Ранее сообщалось, что в ночь на 24 апреля Россия осуществила массированную атаку на Украину ракетами и "Шахедами". Тогда Силы обороны сбили 48 ракет и 64 вражеских БПЛА. РФ атаковала Киев баллистикой — сразу погибли 8 человек. В частности, на атаку на Киев отреагировали представители украинского шоубизнеса, призывая к поддержке пострадавших.