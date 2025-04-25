Атака на Киев: поисковые работы на месте удара завершены, известно о 12 погибших и 87 раненых

В столице завершены поисково-спасательные работы после российского ракетного удара по жилому дому. В результате атаки погибли 12 человек, еще 87 получили ранения.

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Об этом сообщили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям.

"В Киеве завершены поисково-спасательные работы на месте российской атаки по жилому дому. Погибли 12 человек, 87 пострадавших", — говорится в сообщении.

Там добавили, что аварийно-восстановительные работы продолжаются. Проводится разборка поврежденных строительных конструкций. На месте работают 73 спасателя и 25 единиц техники ГСЧС.

Атака на Киев: что известно

В ночь на 24 апреля Россия осуществила массированную атаку на Украину ракетами и "Шахедами". Тогда Силы обороны сбили 48 ракет и 64 вражеских БПЛА

Под ударом оказался Киев — было известно о гибели 8 человек. В частности, на обстрел столицы отреагировали представителиукраинского шоубизнеса, призывая к поддержке пострадавших. Не оставили без внимания атаку и украинские политики и чиновники.

Вато отметить, что в столице Киеве во время массированной атаки в ночь на 24 апреля поврежден центральный дворец бракосочетаний. Там выбиты окна и поврежден интерьер, однако сотрудники дворца бракосочетаний продолжают работу и принимают граждан вовремя.

В Киеве 25 апреля объявили Днем траура из-за гибели жителей столицы в результате российской атаки ночью 24 апреля. В этот день приспускают государственные флаги и отменяются любые развлекательные мероприятия, в частности, концерты, фестивали, соревнования.