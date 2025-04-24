В Киеве объявили День траура по погибшим в результате атаки РФ

В Киеве 25 апреля объявили Днем траура из-за гибели жителей столицы в результате российской атаки ночью 24 апреля. По предварительным данным, погибли 8 человек, среди которых двое детей.

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Об этом в своем телеграмм-канале сообщил городской голова Киева Виталий Кличко.

"Завтрашний день, 25 апреля, в Киеве объявлен Днем траура. В память о жертвах массированной атаки врага на столицу", — написал он.

В этот день в украинской столице приспустят государственные флаги. Также отменяются любые развлекательные мероприятия: концерты, фестивали, соревнования.

Ракетный удар по Киеву 24 апреля: что известно

В ночь на 24 апреля Россия осуществила массированную атаку на Украину ракетами и "Шахедами". В результате обстрела погибли 9 человек, более 70 раненых, также есть пожары и разрушения, а спасатели продолжают искать под завалами людей.

Во время ракетной атаки РФ на Киев 24 апреля погибли 8 человек. Среди них — два ребенка из одной семьи. На момент удара их родители находились на даче.

В столице спасатели достали из-под завалов мужчину, который находился под завалами более шести часов. Он отозвался во время минутки тишины.

Военный эксперт Александр Коваленко считает, что ночной удар РФ по Украине не был ответом за атаку Украины по 5-му арсеналу ГРАУ во Владимирской области и заводу по производству "Шахедов" в Алабуге. Поскольку подготовка к удару должна была занять больше времени.