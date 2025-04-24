У Києві оголосили День жалоби за загиблими внаслідок атаки РФ

У Києві 25 квітня оголосили Днем жалоби через загибель жителів столиці внаслідок російської атаки вночі 24 квітня. За попередніми даними, загинули 8 людей, серед яких двоє дітей.

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Про це у своєму телеграм-каналі повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

"Завтрашній день, 25 квітня, в Києві оголошений Днем жалоби. В памʼять про жертв масованої атаки ворога на столицю", — написав він.

У цей день в українській столиці приспустять державні прапори. Також скасовуються будь-які розважальні заходи: концерти, фестивалі, змагання.

Ракетний удар по Києву 24 квітня: що відомо

В ніч проти 24 квітня Росія здійснила масовану атаку на Україну ракетами та "Шахедами". Внаслідок обстрілу загинуло 9 людей, понад 70 поранених, також є пожежі та руйнування, а рятувальники продовжують шукати під завалами людей.

Під час ракетної атаки РФ на Київ 24 квітня загинули 8 людей. Серед них — дві дитини з однієї родини. На момент удару їхні батьки перебували на дачі.

В столиці рятувальники дістали з-під завалів чоловіка, який перебував під завалами понад шість годин. Він відгукнувся під час хвилинки тиші.

Військовий експерт Олександр Коваленко вважає, що нічний удар РФ по Україні не був відповіддю за атаку Україну по 5-му арсеналу ГРАУ в Владимирській області і заводу з виробництва "Шахедів" в Алабузі. Оскільки підготовка до удару мала зайняти більше часу.