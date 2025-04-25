Атака на Київ: пошукові роботи на місці удару завершені, відомо про 12 загиблих і 87 поранених

У столиці завершено пошуково-рятувальні роботи після російського ракетного удару по житловому будинку. Внаслідок атаки загинули 12 людей, ще 87 отримали поранення.

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Про це повідомили в Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

"У Києві завершені пошуково-рятувальні роботи на місці російської атаки по житловому будинку. Загинули 12 людей, 87 постраждалих", — йдеться в повідомленні.

Там додали, що аварійно-відновлювальні роботи тривають. Проводиться розбирання пошкоджених будівельних конструкцій. На місці працюють 73 рятувальника та 25 одиниць техніки ДСНС.

Атака на Київ: що відомо

В ніч на 24 квітня Росія здійснила масовану атаку на Україну ракетами та "Шахедами". Тоді Сили оборони збили 48 ракет і 64 ворожі БПЛА

Під ударом опинився Київ — було відомо про загибель 8 осіб. Зокрема, на обстріл столиці відреагували представники українського шоубізнесу, закликаючи до підтримки потерпілих. Не залишили поза увагою атаку й українські політики та посадовці.

Вато зазначити, що в столиці Києві під час масованої атаки в ніч на 24 квітня пошкоджений центральний палац одружень. Там вибито вікна й пошкоджено інтер'єр, однак співробітники палацу одружень продовжують роботу та приймають громадян вчасно.

У Києві 25 квітня оголосили Днем жалоби через загибель жителів столиці внаслідок російської атаки вночі 24 квітня. У цей день приспускають державні прапори та скасовуються будь-які розважальні заходи, зокрема, концерти, фестивалі, змагання.