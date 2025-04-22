КНДР поставила Росії 240-мм ракетні установки M1991: з'явилися докази (відео)

Збройні сили РФ використовують в Україні північнокорейські реактивні системи залпового вогню M1991. У мережі з'явилися кадри, де російські військові в одному з ангарів встановлюють антидроновий захист на 240-мм РСЗВ виробництва КНДР.

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Відео опублікував 20 квітня військовий журналіст і головний редактор "Цензор.нет" Юрій Бутусов.

У грудні минулого року з'явилася перша інформація, що ці системи було поставлено з Північної Кореї в Росію. Тепер же це відео слугує першим візуальним підтвердженням їхнього бойового застосування. За даними Головного управління розвідки Міноборони України, російські війська вже отримали від КНДР приблизно 120 таких систем, і готується нова партія.

M1991 у лавах армії КНДР і РФ

РСЗВ M1991 — це аналог радянського "Ураган", що використовує некеровані реактивні снаряди. Цей вид озброєння перебуває на озброєнні армії КНДР — системи були показані під час випробувань у травні 2023 року. Згідно з південнокорейськими джерелами, армія Північної Кореї має приблизно 430 таких установок, частина яких розгорнута разом зі 170-мм самохідними гаубицями M1989 Koksan і 300-мм РСЗВ KN-09 у прикордонній зоні.

Оглядачі Army Recognition зазначають, що попри невисоку точність, M1991 ефективна в ролі засобу придушення на великих ділянках місцевості, що відповідає поточним завданням артилерії ЗС РФ.

Установки зазвичай розташовуються на укріплених або напівукріплених позиціях і здатні завдавати скоординованих ударів. Час бойової роботи становить приблизно 19 хвилин, з яких сім хвилин йдуть на підготовку, хвилина на ведення вогню і шість хвилин на переміщення.

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M1991 призначена для стрільби некерованими 240-міліметровими ракетами. Кожен боєприпас важить приблизно 497 кг, включно з 90-кг боєголовкою, а пускова установка може здійснити повний залп із 22 ракет приблизно за 45 секунд. Дальність стрільби водночас становить від 40 до 60 км, а за непідтвердженими даними, нові варіанти досягають 120 км. Також існує припущення, що РСЗВ можуть вести вогонь не тільки фугасними боєприпасами, а й димовими, запальними й, можливо, хімічними боєголовками.

Експерти наголосили, що використання M1991 російською армією підтверджує тривале співробітництво між Москвою і Пхеньяном у військовій сфері, а також свідчить про зростання залежності РФ від зовнішніх постачань зброї на тлі великих втрат власних артилерійських систем.

Нагадаємо, за інформацією Daily NK, у березні війська РФ мали отримати сотні тисяч артилерійських снарядів калібру 152 і 122 мм, поставлених із КНДР. В обмін Москва віддасть найважливіші технології для наведення ракет, складання літаків і радарів.