КНДР поставила России 240-мм ракетные установки M1991: появились доказательства (видео)

Вооруженные силы РФ используют в Украине северокорейские реактивные системы залпового огня M1991. В сети появились кадры, где российские военные в одном из ангаров устанавливают антидроновую защиту на 240-мм РСЗО производства КНДР.

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Видео опубликовал 20 апреля военный журналист и главный редактор "Цензор.нет" Юрий Бутусов.

В декабре прошлого года появилась первая информация, что эти системы были поставлены из Северной Кореи в Россию. Теперь же это видео служит первым визуальным подтверждением их боевого применения. По данным Главного управления разведки Минобороны Украины, по российские войска уже получили от КНДР около 120 таких систем, и готовится новая партия.

M1991 в рядах армии КНДР и РФ

РСЗО M1991 — это аналог советского "Урагана", использующий неуправляемые реактивные снаряды. Данный вид вооружения находится на вооружении армии КНДР — системы были показаны в ходе испытаний в мае 2023 года. Согласно южнокорейским источникам, армия Северной Кореи имеет около 430 таких установок. часть которых развернута вместе с 170-мм самоходными гаубицами M1989 Koksan и 300-мм РСЗО KN-09 в приграничной зоне.

Обозреватели Army Recognition отмечают, что несмотря на невысокую точность, M1991 эффективна в роли средства подавления на обширных участках местности, что соответствует текущим задачам артиллерии ВС РФ.

Установки обычно располагаются на укрепленных или полуукрепленных позициях и способны наносить скоординированные удары. Время боевой работы составляет около 19 минут, из которых семь минут уходят на подготовку минуту на ведение огня и шесть минут на перемещение.

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M1991 предназначена для стрельбы неуправляемыми 240-миллиметровыми ракетами. Каждый боеприпас весит около 497 кг, включая 90-кг боеголовку, а пусковая установка может произвести полный залп из 22 ракет примерно за 45 секунд. Дальность стрельбы при этом составляет от 40 до 60 км, а по неподтвержденным данным, новые варианты достигают 120 км. Также существует предположение, что РСЗО могут вести огонь не только фугасными боеприпасами, но и дымовыми, зажигательными и, возможно, химическими боеголовками.

Эксперты подчеркнули, что использование M1991 российской армией подтверждает продолжающееся сотрудничество между Москвой и Пхеньяном в военной сфере, а также говорит о росте зависимости РФ от внешних поставок оружия на фоне больших потерь собственных артиллерийских систем.

Напомним, по информации Daily NK, в марте войска РФ должны были получить сотни тысяч артиллерийских снарядов калибра 152 и 122 мм, поставленных из КНДР. В обмен Москва отдаст важнейшие технологии для наведения ракет, сборки самолетов и радаров.