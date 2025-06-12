Кого залякує Путін ядерною тріадою: що приховують заяви диктатора про нарощування військ РФ

Путін заявив, що в нього найсучасніша ядерна тріада у світі і поставив завдання у найкоротші терміни наростити бойові можливості Сухопутних військ РФ. Що означають свіжі меседжі очільника Кремля для розвитку російсько-української війни, з’ясовував Фокус.

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Напередодні Дня Росії, який відзначається 12 червня, Путін провів нараду з питань державної програми озброєння, під час якої підкреслено-показово похвалився ядерним потенціалом Москви. Зокрема, він заявив, що частка сучасних зразків озброєнь у ядерній тріаді РФ нібито становить 95% і що це найвищий показник у світі.

Які ключові завдання поставив Путін щодо озброєння РФ

Саме ядерній тріаді, як «незмінному гаранту суверенітету Росії», очільник Кремля доручив приділяти «особливу увагу». «Сьогодні наше завдання — сформувати нову довгострокову програму по всьому комплексу систем та зразків озброєння, в тому числі і, насамперед перспективних, максимально використати для цього досвід спеціальної військової операції (війни проти України — Фокус), різних регіональних конфліктів, і, звичайно, важливо врахувати глобальні тенденції у розвитку військових технологій», — наголосив Путін, якого цитують росЗМІ.

Путін заявив, що в нього найсучасніша ядерна тріада у світі Фото: Getty Images

Зазначимо, що термін виконання нової держпрограми РФ з озброєнь намічено на період з 2027 по 2036 рік. Водночас у 2024 році до ядерної доктрини Росії було внесено уточнення. Зокрема знизився поріг використання: тепер «ядерний захід» можливий не лише у разі загрози існування Росії (і союзної Білорусі), а й за умов «критичного порушення» суверенітету та територіальної цілісності РФ.

На спецнараді 11 червня Путін також поставив завдання наростити бойові можливості Сухопутних військ РФ. «Домінантною силою при веденні сучасних військових дій будь-якого масштабу та інтенсивності залишаються сухопутні війська. Тому важливо у найкоротші терміни наростити їх бойові можливості», — зазначив він, додавши, що Сухопутні війська повинні мати заділ для розвитку і «отримувати перспективні зразки та системи озброєння, що мають найвищі тактико-технічні характеристики і модернізаційний ресурс».

Кого залякує Кремль, використовуючи ядерну риторику

Свіжі заяви Путіна відносно ядерної тріади і необхідності якнайшвидшого нарощування Сухопутних військ – це, насамперед тиск на партнерів України, вважає провідний експерт Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус.

«Путін, демонструючи силу Росії, посилає сигнал європейцям, що мовляв, після того, як він розправиться з Україною, неодмінно прийде з війною і до них. Розрахунок робиться на те, щоб союзники Києва зменшили об’єми постачання Україні озброєння, бо інакше матимуть, по-перше, проблеми з «найсучаснішою ядерною зброєю» РФ, а по-друге — з «невичерпним» людським ресурсом Росії. Тобто, риторика щодо ядерки і великої кількості людей є основою ідеології Росії і це, до речі, йде у фарватері трампівських заяв про могутню і сильну Росію, з якою потрібно домовлятися, бо інакше буде Третя світова війна», — зауважує аналітик у розмові з Фокусом.

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Поряд з тим, в питанні ядерної тріади, констатує експерт, далеко не все так однозначно, як намагається публічно подати Путін: «Знаєте, є гарний жарт про те, що ми живемо в епоху пост правди, суть якої полягає в тому, що неважливо, що відбувається, головне, як про це говорять. Таким чином Путін заявляє про «найкращу у світі» ядерну тріаду РФ, невдовзі після операції СБУ «Павутина», яка суттєво пошкодила одну зі складових цієї тріади – літаки, здатні нести ядерне озброєння. Це вже наочна демонстрація того, що не така вже й сучасна та російська тріада. Щодо людей, до речі, є також багато сумнівів. Якби все було б дуже добре в цьому напрямку, то, ймовірно, ніхто б не залучав Північну Корею. А оскільки РФ залучила військову силу КНДР до російсько-української війни, це свідчить про її реальні проблеми з людьми».

Нагадавши про те, що Росія спробувала у вересні 2022-го провести «часткову мобілізацію», Іван Ус констатував: «Ще тоді Путін побачив, що мобілізаційна історія є дуже непопулярною, але, тим не менше, наразі у Росії ця ідея все ще живе. Втім, тут не варто забувати про економіку. Риторично, так, РФ може казати, що піде на ці кроки, а ось чи дозволить російська економіка це зробити – в мене є великі сумніви».

Загалом в теорії, підсумовує Іван Ус, путінські заяви про кратне нарощування Сухопутних військ виглядають «доволі страшно», але їх практична реалізація видається примарною.

Чи дійсно Путін планує вторгнення до країн НАТО

Виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень «Пента» Олександр Леонов переконаний, що свіжі заяви Путіна про ядерне озброєння і нарощування Сухопутних військ в першу чергу направлені на російську цільову аудиторію, оскільки «ніхто у світі не повірить у «найсучаснішу тріаду».

«Вражені під час операції «Павутина» російські літаки – це літаки ще радянського виробництва і за усіма даними зробити нові літаки Росія нездатна, оскільки втрачені технологічні можливості, спеціалісти, тощо. РФ може лише ремонтувати ці літаки через так званий канібалізм, тобто шляхом розбирання інших. Тому насправді російська ядерна тріада значною мірою застрягла ще в часах СРСР.

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Що ж стосується російських «Цирконів» чи «Кинджалів», то декларовану тим же Путіним неможливість їх перехоплення та збиття Україна спростувала, причому спростувала за допомогою американських зенітно-ракетних комплексів приблизно кінця 70-х років виробництва. Власне тому «ядерні» сигнали Путіна спрямовані на внутрішнього споживача, бо назовні всі розуміють реальний стан російських ядерних сил», — підкреслює експерт у розмові з Фокусом.

Водночас, наголошує політолог, заяви Путіна є свідченням того, що Росія розглядає можливість застосування ядерної зброї. Відповідними сигналами Кремль, вважає Олександр Леонов, намагається залякати союзників України можливістю ескалації. При цьому, посилання російського лідера на Сухопутні сили, на переконання експерта, є своєрідним «привітом» Європі, де також на рівні НАТО публічно вже визнають вірогідність російського вторгнення.

Залишки ракети Х-47М2 "Кинжал", яку Росія використала для атаки на Київ Фото: Getty Images

У Москві, зазначає експерт, навряд чи розглядають захоплення усієї Європи, але сценарій, коли завдяки вторгненню, приміром у країни Балтії, РФ спробує довести недієвість 5-ї статті Альянсу, виглядає цілком реалістичним. Росії, акцентує аналітик, вкрай важливо втілити цей сценарій у життя, що дозволить їй, фактично переписавши глобальну систему безпеки, формувати розподіл світу на зони впливу.

З тим, аби Європа відмовилася від санкційної політики щодо РФ і «капітулювала», констатує Олександр Леонов, Путіну на неї потрібно натиснути, а натиснути він може виключно військовим шляхом. Загалом, переконаний експерт, у Європі недарма хвилюються з приводу того, що Росія може застосувати силу відносно окремих країн-членів НАТО. При цьому апетити Москви, на думку політолога, підживлює «антиєвропейська лінія Трампа», котру у Кремлі розглядають у якості доволі перспективного вікна можливостей.