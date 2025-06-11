Новітня зброя та ядерна тріада: Путін планує оновити інфраструктуру на авіабазах та арсеналах

Після серії ударів по авіабазах та арсеналах президент Російської Федерації Володимир Путін анонсував будівництво та модернізацію інфраструктури на стратегічних об'єктах. Крім того, він натякнув на появу новітньої зброї, яку не варто тримати в "чистому полі", і згадав про "сучасність" ядерної тріади РФ.

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Заява Путіна пролунала під час наради у Кремлі, фрагменти якої росЗМІ "РИА Новости" опублікувало у Telegram-каналі.

РосЗМІ написало, що відбувається нарада на тему державної програми озброєння на 2027-2036 роки. На відео з'явились топпосадовці РФ, серед них — глава Міноборони Андрій Білоусов. Путін заявив, що в бюджеті РФ повинен з'явитись окремий рядок на "підготовку інфраструктури для розміщення нових систем озброєння, включаючи бази, арсенали, аеродроми і так далі". При цьому очільник Кремля дорікнув чиновникам, які не розуміють важливості цієї статті витрат і просять грошей. Російський президент вважає, що це не припустимо, коли з'являється "нова система озброєння", а вона стоїть "у чистому полі". Путін не уточнив, яку саме нову зрою має на увазі.

Ще одне питання, якого торкнувся Путін, — це ядерна тріада, написало росЗМІ. На думку російського президента, "частка сучасних зразків озброєння та техніки у стратегічних ядерних силах становить уже 95%". Також він заявив, що ядерна зброя гарантує суверенітет РФ.

Удари по авіабазах РФ — деталі

Зазначимо, виступ Путіна з'явився через майже два тижні після удару по авіабазах РФ у рамках спецоперації СБУ "Павутина". Як повідомив глава СБУ Василь Малюк, а також президент України Володимир Зеленський, дрони, вартістю кілька тисяч доларів, вилетіли з фур, припаркованих біля російських аеродромів. На аеродромах без будь-якого прикриття з повітря столи стратегічні бомбардувальники РФ, здатні нести ядерні боєголовки. Як засвідчили кадри з місця подій, внаслідок влучання БпЛА над летовищами здійнялись пожежі та стовпи диму.

Згодом СБУ опублікувала кадри, зняті камерами БпЛА за мить до влучання. Камери показали моменти підриву бомбардувальників Ту-95 (розробка 1952 року з модернізаціями), Ту-22М3 (1983 року), Ту-160 (1984, з модернізаціями), А-50 (1985, з модернізаціями). Кількість знищених або пошкоджених військових літаків РФ — близько 40, свідчать кадри українських оборонців.

5 червня аналітики Defense Express встановили, на яку авіабазу Москва перекинула літаки Ту-160, щоб вберегти від знищення українськими силами оборони. З'ясувалось, що ідеться про Чукотку: супутники помітили дорогоцінні бомбардувальники на авіабазі "Анадир".

Нагадуємо, 11 червня Фокус зібрав інформацію про дрони, якими СБУ підірвала авіабази РФ на відстані 450-4500 км. Тим часом президент США Дональд Трамп поговорив з Путіним щодо "Павутини" і повідомив, якими наслідками погрожує РФ Україні.