Фура не доїде, бо нема дороги: РФ після операції "Павутина" сховала Ту-160 на Чукотці

Аналітики Defence Express проаналізували супутникові знімки та виявили, що після успіху операції "Павутина", в межах якої Служба безпеки України вразила FPV-дронами стратегічну авіацію на аеродромах РФ, росіяни переправили бомбардувальник Ту-160 на авіабазу "Анадир" на Чукотці. Вона знаходиться на відстані в 6,6 тисячі кілометрів від України.

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Про це видання пише 5 червня.

Авіабаза "Анадир" ("Угольный") на Чукотці за сумісництвом є цивільним аеропортом. На публічному знімку супутника Sentenel від ESA за 4 червня аналітики помітили великий літак на майданчику, де розміщують російські стратегічні бомбардувальники. За характерним "розпластаним" фюзеляжем, створеним за інтегральною схемою, та розмахом крила до 55,7 метра автори матеріалу ідентифікували борт Ту-160.

Літаки Ту-160 помітили на авіабазі "Анадир" на Чукотці після атаки СБУ на російські аеродроми Фото: Defence Express

При цьому на супутникових знімках за 2 червня та попередні пару місяців цього літака на чи будь-яких інших бортів стратегічної авіації на цій базі немає, зазначають у Defence Express.

До операції СБУ Росія не тримала стратегічну авіацію на авіабазі в Анадирі Фото: Defense Express

Аналітики вважають, що РФ сховала Ту-160 на Чукотці після вдалої операції СБУ 1 червня, коли FPV-дрони підвезли до російських аеродромів фурами в спеціально обладнаних дерев'яних контейнерах. Подібному удару по базі "Анадир" завадить не відстань від України у 6,6 тисячі км, яку може здолати вантажівка з безпілотниками, а те, що до цього портового міста в Росії не прокладені дороги, зазначають у виданні.

За словами авторів статті, до Анадиря ведуть лише тимчасові маршрути для екстремальних експедицій на всюдиходах, а дістатися його можна лише авіасполученням чи морем.

У 2012 році в Росії запустили програму будівництва автотраси "Колима-Анадир", яка мала завершитися у 2024-му, однак на кінець минулого року ввели в експлуатацію лише 230 км із запланованих 2,3 тисячі. Аналітики порахували, що за таких темпів будівництва трасу, якою до Анадиря зможе доїхати фура, росіяни побудують лише до 30-х років XXIII століття.

У виданні додали, що з настільки віддаленої бази Ту-160 навряд чи вийде застосовувати для обстрілів України, до того ж РФ рідко використовує такі бомбардувальники для далекобійних ударів. Останні три епізоди відбувалися 26 травня 2025 року, 17 листопада 2024 року та 18 травня 2023 року.

Крім того, аналітики зауважили, що авіабаза "Анадир" знаходиться у 500 км від кордону Росії зі США.

Авіабаза "Анадир" розташована у 500 км від кордону РФ зі США Фото: скриншот

Операція "Павутина" — СБУ вдарила по стратегічній авіації РФ

Служба безпеки України атакувала 4 російські військові аеродроми зі стратегічною авіацією 1 червня. FPV-дрони вилітали з контейнерів, які фури заздалегідь підвезли до авіабаз "Оленья" (Архангельська область РФ), "Бєлая" (Іркутська область), "Дягілєво" (Саратовська область) та "Іваново" (Московська область).

Голова СБУ Василь Малюк 2 червня оголосив результати "Павутини" та розповів, що серед уражених російських літаків були А-50, Ту-95, Ту-22 М3 і Ту-160. За даними спецслужби, було пошкоджено чи знищено 34% стратегічних носіїв крилатих ракет.

4 червня з'явилися супутникові знімки знищених Ту-95 та Ту-22 на авіабазі "Бєлая" в Росії, що знаходиться на відстані 4 тисяч км від України.

Аналітики Defense Express 4 червня розповідали, що росіяни приховують масштаби втрат від удару по авіабазах 1 червня. Зокрема точно на місці пошкодженого стратегічного бомбардувальника Ту-95 на базі "Бєлая" за пару днів після атаки з'явився новий цілий літак.

Російський льотчик у відставці Ілля Туманов, який веде канал Fighterbomber, 4 червня повідомив, що після спецоперації СБУ "Павутина" російські військові отримали рознарядку будувати для літаків антидронові укриття.