Купа уламків та чорні плями: супутник показав знищені Ту-95 та Ту-22 на авіабазі "Бєлая" РФ (фото)

Після удару дронів по авіабазі "Бєлая" Збройних сил Російської Федерації, розташованій від України на відстані 4 тис. км, помітили сім точок з повністю знищеними стратегічними бомбардувальниками. На фото з супутника видно почорнілі ділянки, які говорять про масштабну пожежу, розповіли журналісти.

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Про наслідки удару по авіабазі РФ під Іркутськом ідеться у Telegram-каналі проєкту "Схеми" медіа "Радіо Свобода".

Журналісти "Схем", а також естонського проєкту Delfi, отримали комплект свіжих супутникових фото Planet Labs. Фото зроблені 4 червня, і на них видно докази ефективності відпрацювання дронів, запущений СБУ під час спецоперації "Павутина". Нові дані наочно показали, що завдяки атаці БпЛА дійсно знищено сім стратегічних бомбардувальників ЗС РФ — Ту-95 та Ту-22М3, ідеться у дописі. Підтвердження — купи уламків та сліди пожеж, написало медіа.

"Супутникові знімки російського аеродрому "Бєлая" підтверджують пошкодження літаків після атаки українських БПЛА", — підсумував проєкт "Схеми".

У дописі журналістів — чотири супутникових фото з доказами знищення російських літаків.

На одному фото — відразу три Ту-95, пошкоджених внаслідок атаки. Як бачимо, на місці нижнього правого літака залишилась темносіра розмита пляма і не видно сліду корпусу чи крил. Інші дві плями зберегли "хвіст" та по одному крилу. Не ясно, чи плями на фото — це сліди диму й пожежі чи майданчики з уламками.

Удар по авіабазі РФ - три знищені Ту-95 на базі "Бєлая" під Іркутськом Фото: Схеми

Наступні три зображення — докази знищення чотирьох Ту-22М3. На кожному з них — сіра плями з розмитими обрисами, ледь помітні контури крил та корпусу.

Удар по авіабазах РФ - знищений літак Ту-22М3 Удар по авіабазах РФ - спалені два літаки Ту-22М3 Удар по авіабазах РФ - як виглядає підірваний бомбардувальник Ту-22М3

Кожен втрачений росіянами Ту-95 — це "мінус" бомбардувальник, здатний запустити 6-8 ракет Х-101 по Україні. Кожен втрачений Ту-22М3 — "мінус" бомбардувальник, здатний запускати до трьох Х-22.

Удари по авіабазах РФ — деталі

Зазначимо, 1 червня СБУ провела спецоперація "Павутина", під час якої дрони вдарили по авіабазах РФ на відстань 400-4500 км від українських кордонів. Росіяни публікували у соцмережах кадри зі стовбами диму над базами "Олєнья" під Мурманськом, "Бєлая" під Іркутськом, "Дягілєво" під Рязанню та "Іваново-Сєверная" під Іваново. Президент України Володимир Зеленський повідомив, що вдалось пошкодити 34% російської стратегічної авіації.

Згодом українські спецслужби розповіли про деталі спецоперації. З'ясувалось, що на території РФ діяли агенти, які контрабандою завезли понад сотню БпЛА, склали їх таємному цеху, потім замаскували у дахах модульних будинків, навантажили на фури та відправили на п'ять авіабаз РФ (п'ята — "Українка" в Амурській області, де машина підірвалась з невідомих причин). СБУ пояснила, що агентів встигли завчасно вивезти з російської території, а операцію планували та втілювали поруч з будинком ФСБ РФ у одній з областей.

Нагадуємо, на порталі Defense Express назвали модель БпЛА, яким завдали удару по авіабазах РФ 1 червня.